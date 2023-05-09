Seçimlerde kullanılacak Seçim Bilişim Sistemi (SEÇSİS) nedir, kimler kullanabilir?

SEÇSİS; seçimle ilgili her türlü iş ve işlemlerin yürütüldüğü, bilgi ve belgenin üretildiği, elektronik ortamda saklandığı, güvenli bir şekilde korunduğu, seçmen kütüklerinin sürekli güncellendiği, seçim
sonuçlarının eş zamanlı olarak siyasi partilerle paylaşıldığı bilgi sistemidir.
SEÇSİS KULLANIM AMACI
• Seçmenlerin kimlik ve adres bilgilerinin T.C. Kimlik Numarasına dayalı tek ve güncel olarak merkezi bir veri tabanında tutulması,
• Seçmen kütüklerinin sürekli güncellenmesi,
• Seçmen kütüklerinin seçime katılma yeterliliğine sahip siyasi partiler ile paylaşılması,
• Seçim sonuçlarının, ilçelerden hızlı ve güvenli bir ortamda merkeze aktarılması,
• Sandık sonuç tutanakları ile seçim sonuçlarının siyasi partilerle eş zamanlı paylaşılması,
• Seçimlerin hızlı, sağlıklı, ekonomik, şeffaf ve denetlenebilir biçimde gerçekleştirilmesi,
• Seçim sonuçlarını basın ve kamuoyunun internet üzerinden izleyebilmesi.