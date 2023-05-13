Seçime 1 gün kala, seçmen kağıdı olmadan oy kullanılıp kullanılmayacağı merak edilmeye başladı. 14 Mayıs 2023 Pazar günü, cumhurbaşkanı seçimi için sandık başına gidecek olan vatandaşlar, YSK'nın uyarılarına son kez göz atıyor. Peki, seçmen kağıdı zorunlu mu, seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı?
SEÇMEN KAĞIDI ZORUNLU MU?
Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak. Seçmen bilgi kağıdı kendisine ulaşmayanlar, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) internet sitesinden öğrenebilecek.
Seçimin ikinci tura kalması halinde seçmen bilgi kağıdı yeniden gerekli olmayacak.
SEÇMEN KAYDI NASIL SORGULANIR?
Seçmen Bilgi Kâğıdı kendisine ulaşmayan seçmenler, internet sayfasından "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden veya e-Devlet Kapısı üzerinden nerede oy kullanacaklarını sorgulayabilir, seçmen bilgi kayıtlarının dökümünü alabilirler.
SEÇMEN KAĞIDI SORGULAMA EKRANI
SEÇİMLER NTV.COM.TR'DE ANLIK TAKİP EDİLEBİLECEK
14 Mayıs 2023 seçim sonuçları, secim.ntv.com.tr sayfasından anlık olarak takip edilebilecek. Açılan sandık oranı nedir? Ne kadar oy kullanıldı? Geçerli oy, toplam seçmen ve katılım oranına Seçim 2023 NTV sayfasından ulaşılabilecek.
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