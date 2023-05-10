Seyyar sandık nedir? Kimler seyyar sandıkta oy kullanır?

Seyyar sandıkta muhtarlık ve ihtiyar meclisi/heyeti üyeliği seçimleri için oy kullanılabilir mi?



Seyyar sandık seçmen listesine kayıtlı seçmenler, muhtar ve ihtiyar meclisi/heyeti üyeliği seçimleri için oy kullanamazlar.



Sandık kurulu başkanı görme engellilere şablondan oy kullanmayı hatırlatacak



YSK'nin sandık kurullarının oluşumuna ilişkin kararında, sandık kurulu başkanlarının görme engelli seçmenlere, YSK tarafından oy pusulalarına uygun olarak hazırlanacak şablon ile oy kullanabileceğini hatırlatması hüküm altına alındı.



Görme engelliler, talep etmeleri halinde sandık kurulu başkanı, akrabalarından biri, akrabası yoksa herhangi bir seçmenin yardımıyla şablona yerleştirilmek suretiyle oy kullanabilecek.



Görme engelliler, felçliler, elleri eksik olanlar veya bu gibi bedeni engelleri açıkça belli olanlar, o seçim çevresi seçmeni olan ve o sırada sandık çevresinde bulunan akrabalarından birinin, akrabası yoksa başka bir seçmenin yardımıyla oy verebilecek. Bir seçmen birden fazla engelliye yardım edemeyecek.



Sandık kurulu başkan ve üyeleri engelli seçmene yardım amacıyla oy verme kabinine giremeyecek, oy kullanma sırasında yardım edemeyecek.

SEÇİMLER NTV.COM.TR'DE ANLIK TAKİP EDİLEBİLECEK

14 Mayıs 2023 seçim sonuçları, secim.ntv.com.tr sayfasından anlık olarak takip edilebilecek. Açılan sandık oranı nedir? Ne kadar oy kullanıldı? Geçerli oy, toplam seçmen ve katılım oranına Seçim 2023 NTV sayfasından ulaşılabilecek.



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