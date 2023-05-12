Sinan Oğan: Muharrem İnce'nin tabanı bize gelecek

Adaylıktan çekilmesinin söz konusu olmadığını söyleyen Oğan, "Ben kendi sosyal tabanımı kendi oy tabanımı bırakıp birinin bir teklifine kanıp gideyim ki. Ne zaman Sinan Oğan bir pazarlığın içinde oldu ki şimdi de o pazarlığın içinde olsun. Sayın Erdoğan ve Sayın Kılıçdaroğlu bizim çekilmemizi beklemesinler." değerlendirmesinde bulundu.



Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesine de değinen Oğan, "İnce'ye itibar suikastı yapıldı. Bu tür metotları kınıyor ve reddediyorum." dedi.



İnce'ye gönül veren seçmenlerin kendisini destekleyeceğini söyleyen Oğan, Sayın İnce'nin seçmen tabanının bizim profilimize milliyetçi Atatürkçü bir aday profiline oy verebileceğini dolayısıyla istisnaları dışarda tutmak kaydıyla Sayın İnce'nin oy tabanın ana gövdesinin bize geleceğini söyleyebilirim." açıklamasında bulundu.

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