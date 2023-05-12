Sinan Oğan: Muharrem İnce'nin tabanı bize gelecek

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin ardından, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan bugünkü Antalya programını iptal edince kulisler hareketlenmişti.
Oğan da "Adaylıktan çekiliyor" iddiası gündeme geldi.
Habertürk yayınında katılan oğan, bir aday lehine çekileceği iddialarını yalanladı. Oğan, "İnsanlar öyle atıyorlar. Yani atalım tutarsa diye. Çekilme filan yok. Bırakın çekilmeyi bu ikinci tur için iddiamızı sürdürüyoruz. Sinan Oğan niye çekilsin ki? Sinan Oğan Türk siyasetinde etkili bir siyasetçidir." dedi.
Adaylıktan çekilmesinin söz konusu olmadığını söyleyen Oğan, "Ben kendi sosyal tabanımı kendi oy tabanımı bırakıp birinin bir teklifine kanıp gideyim ki. Ne zaman Sinan Oğan bir pazarlığın içinde oldu ki şimdi de o pazarlığın içinde olsun. Sayın Erdoğan ve Sayın Kılıçdaroğlu bizim çekilmemizi beklemesinler." değerlendirmesinde bulundu.
Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesine de değinen Oğan, "İnce'ye itibar suikastı yapıldı. Bu tür metotları kınıyor ve reddediyorum." dedi.
İnce'ye gönül veren seçmenlerin kendisini destekleyeceğini söyleyen Oğan, Sayın İnce'nin seçmen tabanının bizim profilimize milliyetçi Atatürkçü bir aday profiline oy verebileceğini dolayısıyla istisnaları dışarda tutmak kaydıyla Sayın İnce'nin oy tabanın ana gövdesinin bize geleceğini söyleyebilirim." açıklamasında bulundu.