Sinan Oğan: Seçimi etkileyebilecek bir sonuca ulaştık

ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, kameraların karşısına geçerek seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Oğan, "Bundan sonra zorlu bir süreç bizi bekliyor. Bize oy veren bizi bu noktaya taşıyan her bir vatandaşımıza tebrik ve teşekkürlerimizi iletiyorum. Zor şartlarda bir seçim çalışması yürüttük ve bugün Türkiye'deki seçim sonuçlarını doğrudan etkileyebilecek bir noktaya geldik. Bunu kendi adımıza bir başarı olarak görüyorum, aslında bizim beklediğimiz oy daha üstteydi. Önümüzdeki bir iki gün içerisinde hızlı bir şekilde Ata İttifakı genel başkanlarıyla bir toplantı yapacağım, tabanımızla görüşmeler yapacağım, imza veren arkadaşlarımızın temsilcileri ve kanaat önderleriyle toplantı yapacağım. Buna göre de bir netice belirleyeceğiz. Bu neticenin durumuna göre de bir yol haritası çıkaracağız. Ondan sonra da önümüzdeki 14 günlük süre içerisinde biz de üzerimize düşeni yapacağız. Milletimiz müsterih olsun Türkiye'nin asla bir krize düşmesine müsaade etmeyeceğiz. Bu seçim sürecinde en istikrarlı davranan biz olduk. Önümüzdeki süreçte de biz bu tavrımızı devam ettireceğiz. Milletimizin hayrına neyse de o şekilde kararımızı alacağız. " diye konuştu.

ATA İttifakı lideri Oğan seçim akşamı yaptığı ilk açıklamasında şu ifadelere yer vermişti.

''Seçimlerin ikinci tura kalmasını yüksek bir ihtimal olarak görüyoruz. Türk milliyetçileri ve Atatürkçüler bu seçimin kilidi konumundadır. Muharrem İnce’nin seçimlerden türlü baskılarla el çektirilmesinden sonra son iki gün bize saldırıp bizi haksız yere itham ederek linç girişiminde bulunanların bu siyasal tablodan çıkaracağı çok ders olmalı. Çıkacak her sonuç milletimize hayırlı olsun.''

Sinan Oğan ilerleyen saatlerde ise kameralar karşısına geçti. Seçimlerin millete hayırlı olması temennisinde bulunan Oğan, "Uzun ve yorucu bir maratondu bizim için, oldukça zor bir seçim oldu. Çünkü çok kısıtlı imkanlarla biz bu seçime girdik, ATA İttifakı ve ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak anketlerle televizyonlarda yok sayıldık. Türlü türlü saldırılara maruz kaldık." dedi.

HDP ve HÜDA PAR gibi terörle arasına mesafe koymayan siyasi partilerin "kilit olma" hesabını bozacaklarını ilk günden beri söylediklerini vurgulayan Oğan, seçimlerin ikinci tura kalacağını öngördüklerini aktardı.



"GÖZÜKEN O Kİ SEÇİMLER İKİNCİ TURA KALACAK"



Oğan, Türk milliyetçilerini ve Atatürkçüleri yeniden Türkiye'deki seçimlerin merkezine, göbeğine oturtmak için yola çıktıklarının altını çizerek, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener'in son açıklamasında yurt içerisinde yüzde 47,08, yurt dışında ise yüzde 12,60 oy girişi gerçekleştiğini açıkladığını anımsattı.



Seçimlerin ikinci tura kaldığı görüşünü paylaşan Oğan, "En başından beri gözüken o ki seçimler ikinci tura kalacak ve Türk milliyetçileri, Atatürkçüler ikinci turun belirleyeni olacaklar." dedi.



"ŞU AN ASLA ŞUNU VEYA BUNU DESTEKLEYECEĞİZ DEMİYORUZ"



Bu çerçevede zorlu bir 15 gün daha yaşanacağını belirten Oğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Eğer seçimler bu sonuçlarla tamamlanırsa ve ikinci tura kalırsa, bu süreçte milletimize, memleketimize hayırlı bir sonuç olması için elimizden geleni yapacağız. Şu an asla şunu veya bunu destekleyeceğiz demiyoruz, demeyeceğiz. ATA İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerle milletimizin bize oy veren, imza veren temsilcileriyle istişareler yapacağız ve bu istişarelerin sonucunda bir karar vereceğiz."



"BİZİ KOLTUK DERDİNDE OLAN BİR YAPIYMIŞ GİBİ GÖSTERMEK İSTEDİLER"



En baştan beri ortaya koydukları tavrın son günlerde "bir pazarlık içerisine girilecek" gibi lanse edildiğini ama bunun doğru olmadığını vurgulayan Oğan, Anayasa'nın ilk dört maddesinin değişmezliği, 13 milyon sığınmacının gönderilmesi, "faiz sebep enflasyon sonuç" anlayışından vazgeçilmesi gibi temel şartlarının bulunduğunu, bunu en başından beri dile getirdiklerini ve söz konusu şartlar olmadan ikinci aşamaya geçilemeyeceğini söyledi.



Oğan, FETÖ, PKK, Hizbullah gibi terör örgütlerinin karşısında olduklarının, bu şartlar sağlandıktan sonra ancak diğer meselelerin konuşulabileceğinin altını çizerek, şunları kaydetti:



"Oysa son üç gündür Muharrem İnce'ye yapılan linç girişiminin benzeri bize yapılmaya çalışıldı. Bizi sanki koltuk derdinde olan bir yapıymış gibi göstermek istediler. Ancak bunu yapanlar gördüler ki Sinan Oğan ve ATA İttifakı'nın aslında bu seçimlerde rolü onların hayal ettiğinden çok daha önemliymiş.



O sebeple de tüm milletimize, memleketimize bu seçimlerin hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Bizim takınacağımız tavır kesinlikle milletimizden yana, istişareden yana olacaktır. Sonuç ne olursa olsun inanıyorum ki milletimizin, memleketimizin faydasına olacaktır."



"TERÖR ÖRGÜTLERİNİN VE ONUN SİYASİ UZANTILARININ MECLİSE TAŞINMASINA KARŞIYIZ"



ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Oğan, HÜDA PAR'a ilişkin soru üzerine, şöyle konuştu:



"Biz terör örgütlerinin ve onun siyasi uzantılarının Meclise taşınmasına karşıyız.Türkiye Büyük Millet Meclisi, Gazi Meclisimiz, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu Mecliste herhangi bir terör örgütünün uzantısı bulunmamalıdır. Eğer ikinci turda bizim desteğimize ihtiyaç duyan birisi olursa önce terörle, terör örgütlerinin siyasi uzantılarıyla arasına mesafe koymak zorunda. Siyasete ilk girdiğimiz günden bu yana söylediğimiz şeylerde hiç değişiklik olmadı, ilk gün ne diyorsak şimdi de aynısını diyoruz."



Oğan, "Söylediğimiz çok net, terör örgütüyle arasına mesafe koymayan zaten gelmesin." dedi.

''HİÇBİR TARAF 'KORSAN' BALKON KONUŞMASI YAPMAYA KALKIŞMASIN''



İlerleyen saatlerde sosyal medya hesabından iki ayrı açıklama daha yapan Sinan Oğan, paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:

''Buradan tüm taraflara çağrıda bulunmak istiyorum. Hiçbir taraf seçimleri bir oldu bittiye getirip 'korsan' balkon konuşması yapmaya kalkışmasın. Tüm sandıklar açılıp netice net bir şekilde ortaya konmalıdır. Toplumu germeye kimsenin. Hakkı yoktur.

''YURTDIŞI OY SAYIM İŞLEMLERİNDE BİRTAKIM MANİPÜLASYONLARIN YAPILDIĞI DUYUMUNU ALIYORUZ''

Yurtdışı oy sayım işlemlerinde birtakım manipülasyonların yapıldığı duyumunu alıyoruz. Oy sayım işlemleri sağlıklı bir ortamda yapılmıyor. YSK’yı uyarıyorum. Derhal gerekli tedbirleri alın ve oy sayım işlemlerinin hızlı bir biçimde yapılmasını sağlayın. Ayrıca yurt dışı oylarda tapılacak bir manipülasyon ile bir oldu bittiye müsade etmeyiz. Ortamı germeyin. Bu iş ikinci tura kalmıştır.''

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