Türkiye geneli seçmen sayısı 2023: Seçimlerde kaç kişi oy kullandı? (YSK seçmen sorgulama)

﻿KATILIM ORANI EN YÜKSEK İL



2. tur seçimlerinde ise katılım oranı en yüksek il ise yüzde 89,8 ile Düzce oldu.



Düzce'yi Amasya, Kütahya Tokat, ve Bilecik takip etti.

3 BÜYÜKŞEHİRDE KATILIM DURUMU



İlk seçimde yüzde 90,8 katılım oranı gösteren İstanbul'da 2. turda ise 87,6 katılım oldu.



Ankara'da ilk seçimde 91,5 katılım sağlandı. 2. turda ise katılım oranı 87,6'ya düştü.



İzmir'de ilk seçimde yüzde 90,5 katılım sağlanırken 2. seçimde 86,8 ile sandığa gidildi.