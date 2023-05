Yeşil Sol Partisi (YSP) Eş Sözcüsü İbrahim Akın: Sonuçlara göre bu ülkedeki her 2 kişiden 1'inin değişim talebi var

YSP Eş Sözcü İbrahim Akın, Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar ve HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ile birlikte HDP Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Seçimi 2'nci oylama sonuçlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Akın, bugün sandığa giden herkese teşekkür ederek, "Sandık verileri de göstermiştir ki partimiz politikalarına, hedeflerine kararlı bir şekilde sahip çıkmış, iradesini bu yönde güçlü bir biçimde ortaya koymuştur. Kürtlerin yoğunlukla yaşadığı 16 ilde Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik oy tercihi 14 Mayıs'a göre aynı şekilde sürmüştür. Bütün baskılara ve kirli propagandalara rağmen halkımızın geri adım atmadığı görülmüştür" ifadelerini kullandı.



"HER 2 KİŞİDEN 1'İNİN DEĞİŞİM TALEBİ VAR"



Akın, her alanda mücadele etmeye devam edeceklerini ve demokratik cumhuriyet hedefini bir üst aşamaya sıçratmayı sürdüreceklerini belirterek, "Sonuçlar açıkça göstermiştir ki bu ülkedeki her 2 kişiden 1'inin değişim talebi vardır. O nedenle Türkiye siyasetinin öncelikli görevi; tıkandığı açık olan, toplumun kutuplaşmasına yol açan ve demokrasi zeminini ortadan kaldıran mevcut sistemi değiştirmektir. Cumhuriyetin 2'nci yüzyılına girerken, sivil ve demokratik bir anayasayı hep birlikte bu anlayışta yapmamız elzemdir. Bizler buradayız. Hem Meclis'te hem hayatın her alanında değişim için demokratik mücadelenin öncülüğünü sürdüreceğiz. Demokratik siyaseti büyüteceğiz. Bu yoldan dönmeyeceğiz. Toplumu esas alarak birlikte mücadele edeceğiz. Birlikte kazanacağız" diye konuştu.