YSK Başkanı Yener: 18.15 itibariyle yayın ve veri girişine izin verilmiştir

Türkiye genelinde oy verme işlemi sona erdi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, YSK'de gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin Türk milletine ve demokrasiye hayırlı olması temennisinde bulundu.
"Bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci tur oy verme süreci sona ermiştir. Kurulumuza şu ana kadar yansıyan ve oy verme işlemlerine etkisi olan herhangi olumsuz bir durum söz konusu olmamıştır." diyen Yener, şöyle devam etti:
"Süreç içerisinde Kurul'umuza gelen itirazlar da değerlendirilmiş, ilgili il ve ilçe seçim kurullarına gönderilmiştir. Seçimlere sağduyu ile katılım gösteren seçmenlerimize, cumhurbaşkanı adaylarımıza, temsilcilere, siyasi partilere, Yüksek Seçim Kurulunun değerli üyelerine ve kurulumuzdaki siyasi parti temsilcilerine, kurulumuzun merkez teşkilatında görevli personelimize, il, ilçe seçim kurulu başkanlıklarımıza, personelimize, sandıklarda görev alan tüm görevlilere, bu süreçte bizimle birlikte olan ilgili bakanlıklarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına, güvenlik görevlilerimize, süreci baştan beri bizimle takip eden basın mensuplarına teşekkürlerimi sunuyorum."
Yener, saat 18.15 itibarıyla yayın yasağının kalktığını açıkladı.
YÜZDE 25 ORANINDA VERİ AKIŞI
Yener, saat 18.47 itibarıyla yüzde 25 oranında veri akışı olduğunu belirtti. Yener, "Veri akışında bir problem yoktur. Siyasi partilerimizle paylaşılmaktadır." dedi.
YENER: BU SEÇİMDE SONUÇLARIN DAHA ERKEN ÇIKACAĞINI DÜŞÜNMEKTEYİZ
YSK Başkanı Yener, gün içinde Çukurambar'daki Arjantin İlkokulu'ndaki 4234 numaralı sandıkta Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oyunu kullandı.
Okuldan ayrılırken gazetecilere açıklamalarda bulunan Yener, vatandaşların ilk turda olduğu gibi ikinci turda da hem yurt içinde hem yurt dışında seçimlere yoğun bir ilgi gösterdiğini belirtti.
Yener, "Sonuçların Türk milletine, Türk demokrasisine, siyasi partilere ve cumhurbaşkanı adaylarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Şu ana kadar da seçimlerimiz sıkıntısız, problemsiz devam etmektedir. Tekrar, Türk halkına hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.
Seçim sonuçlarının ne kadar sürede açıklanacağına yönelik soru üzerine Yener, "14 Mayıs'taki seçimler bilindiği gibi cumhurbaşkanı adaylarımız ve 24 siyasi partimizin katıldığı bir seçimdi. Bu seçimde ise sadece cumhurbaşkanı adayları yarıştığı için bizler de daha erken sonuçlanacağını düşünmekteyiz." değerlendirmesini yaptı.
Yener, seçim yasaklarının saat kaçta kalkacağına yönelik soruyu da "Saat 17.00'den sonra Kurul'un değerlendirmesi sonucu vereceği kararla yayın yasağının hangi saatte kalkacağı değerlendirilecek, yasağın daha erken saatte kalkmasına, televizyon kanallarının, haber ajanslarının haber geçmesine izin verilirse sizinle de paylaşılacaktır." yanıtını verdi.