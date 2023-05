YSK Başkanı Yener: Oyların yüzde 75,42'si sayıldı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda kullanılan oyların yüzde 76,41'ının sayıldığını, veri girişinin sürdüğünü bildirdi.

Yener, YSK'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "An itibarıyla yurt içinde açılan sandık oranımız yüzde 76,41, yurt dışında ise yüzde 42,01, yurt içi ve yurt dışı toplam açılan sandık oranımız yüzde 75,42'dir." ifadesini kullandı.



Tüm verilerin anlık siyasi partilerle paylaşıldığını dile getiren Yener, şunları kaydetti:



"An itibarıyla yurt içinde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı yüzde 53,35, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 46,65. Yurt dışında ise Sayın Recep Tayip Erdoğan'ın oy oranı yüzde 60,75, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 39,25'tir. Genel, yurt dışı ve yurt içi oyların toplamında ise Sayın Recep Tayyip Erdoğan an itibarıyla yüzde 53,41, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 46,59 oy oranına sahiptir. Yüksek Seçim Kurulu'nun geçici sonuçlarının ilanının beklenilmesini kamuoyuna arz ederiz."