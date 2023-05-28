YSK Başkanı Yener: Oyların yüzde 75,42'si sayıldı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda kullanılan oyların yüzde 76,41'ının sayıldığını, veri girişinin sürdüğünü bildirdi.
Yener, YSK'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "An itibarıyla yurt içinde açılan sandık oranımız yüzde 76,41, yurt dışında ise yüzde 42,01, yurt içi ve yurt dışı toplam açılan sandık oranımız yüzde 75,42'dir." ifadesini kullandı.
Tüm verilerin anlık siyasi partilerle paylaşıldığını dile getiren Yener, şunları kaydetti:
"An itibarıyla yurt içinde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı yüzde 53,35, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 46,65. Yurt dışında ise Sayın Recep Tayip Erdoğan'ın oy oranı yüzde 60,75, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 39,25'tir. Genel, yurt dışı ve yurt içi oyların toplamında ise Sayın Recep Tayyip Erdoğan an itibarıyla yüzde 53,41, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 46,59 oy oranına sahiptir. Yüksek Seçim Kurulu'nun geçici sonuçlarının ilanının beklenilmesini kamuoyuna arz ederiz."
YENER: BU SEÇİMDE SONUÇLARIN DAHA ERKEN ÇIKACAĞINI DÜŞÜNMEKTEYİZ
YSK Başkanı Yener, gün içinde Çukurambar'daki Arjantin İlkokulu'ndaki 4234 numaralı sandıkta Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oyunu kullandı.
Okuldan ayrılırken gazetecilere açıklamalarda bulunan Yener, vatandaşların ilk turda olduğu gibi ikinci turda da hem yurt içinde hem yurt dışında seçimlere yoğun bir ilgi gösterdiğini belirtti.
Yener, "Sonuçların Türk milletine, Türk demokrasisine, siyasi partilere ve cumhurbaşkanı adaylarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Şu ana kadar da seçimlerimiz sıkıntısız, problemsiz devam etmektedir. Tekrar, Türk halkına hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.
Seçim sonuçlarının ne kadar sürede açıklanacağına yönelik soru üzerine Yener, "14 Mayıs'taki seçimler bilindiği gibi cumhurbaşkanı adaylarımız ve 24 siyasi partimizin katıldığı bir seçimdi. Bu seçimde ise sadece cumhurbaşkanı adayları yarıştığı için bizler de daha erken sonuçlanacağını düşünmekteyiz." değerlendirmesini yaptı.
Yener, seçim yasaklarının saat kaçta kalkacağına yönelik soruyu da "Saat 17.00'den sonra Kurul'un değerlendirmesi sonucu vereceği kararla yayın yasağının hangi saatte kalkacağı değerlendirilecek, yasağın daha erken saatte kalkmasına, televizyon kanallarının, haber ajanslarının haber geçmesine izin verilirse sizinle de paylaşılacaktır." yanıtını verdi.