YSK'dan deprem raporu | Hatay'da 110 oy konteyneri kurulması planlanıyor

NTV- Gökhan Gerçek

Yüksek Seçim Kurulu heyeti, 9 milyon seçmenin bulunduğu deprem bölgesinde 2. kez incelemelerde bulundu.

Hazırlanan raporda, oy kullanılacak yerlerde alınacak ek tedbirler masaya yatırıldı.

OKULLARIN YÜZDE 80'İ MÜSAİT

Sandık kurulacak okullarla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan bilgi alan heyet, okulların yüzde 80'inin oy kullanmaya müsait olduğunu tespit etti.

Hasarlı okulların bulunduğu yerlerde; kamu kurumları, taziye evleri ve sağlık ocaklarının kullanılması kararlaştırıldı.

110 KONTEYNER

Hatay'ın Antakya ve Defne ilçelerinde bin 89 sandıktan 245'inin konulduğu okulların etkilendiği bildirildi. Bu bölgelerde sandıkların 110 konteynerde kurulması planlanıyor.

Ulaşımın zor olduğu köylerde ise vatandaşlar için oy çadırları kurulacak.

YAKLAŞIK 140 BİN KİŞİ ADRES DEĞİŞİKLİĞİ YAPTI

Deprem sebebiyle bölgeden ayrılan 139 bin 927 kişinin, adres değişikliği yaparak seçmen kaydını bulundukları illere aldırdığı bildirildi.

Türkiye genelinde ise adres değişikliği yapanların sayısı 676 bin 990 olarak açıklandı.

Adresini değiştirmeyen seçmenlerin, kayıtlı bulundukları illere giderek oy kullanması gerekiyor.