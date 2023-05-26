Yurt dışı oylar Türkiye'de

Oyların nakli sırasında siyasi parti temsilcisi olarak görev alan Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu CHP Üyesi Avukat Onur Kılıç da yurt dışında kullanılan oyların güvenli şekilde Ankara'ya ulaştırılması için yapılan çalışmaları anlattı.



Yurt dışında seçime katılım oranının artması için partisinin yoğun çaba sarf ettiğini anlatan Kılıç," Cumhuriyet Halk Partisi örgütlenmesi olarak seçim güvenliği zincirini bozmayacak şekilde oy torbalarının bir an olsun gözümüzün önünden ayrılmaması için yedi yirmi dört bütün parti üyelerimiz, görevlilerimiz sandık bölgesindeydi." dedi.



OYLAR GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALTINDA TAŞINDI



Uçakların inmesiyle oyların bulunduğu mühürlü çuvallar tırlara taşındı.



Saat 03.35'de oyların tırlara taşınma işlemlerinin tamamlanması ve tutanakların tutulmasının ardından polis eşliğinde tırlar hareket etti. Siyasi parti temsilcileri de güvenlik amacıyla oluşturulan konvoya dahil oldu.



Oylar, ATO Congresium'daki Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'na ulaştırıldı.



EN FAZLA OY ALMANYA'DA KULLANILDI Oy kullanma süresinin 12 günden 5 güne inmesine rağmen katılım oranı ve kullanılan oy sayısı tüm zamanların rekorunu kırdı. Yüksek Seçim Kurulu, saat 20.15 itibarıyla yurt dışında oy kullanan seçmen sayısının 1 milyon 902 bin 417 olduğunu açıkladı. Gümrüklerde oy verme işlemi 28 Mayıs'a kadar devam edecek.



Yurt dışında en fazla oy kullanımı 760 bin 882 ile Almanya oldu.