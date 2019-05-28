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İstanbul İl Seçim Kurulu, 23 Haziran'da tekrarlanacak İstanbul seçiminde yer alacak kesin aday listesini açıkladı.
Seçimde AK Parti, CHP, Saadet Partisi ve Vatan Partisi dışında 17 bağımsız aday yarışacak.
Seçimde AK Parti'li Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım, CHP'li Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi adayı Necdet Gökçınar ve Vatan Partisi adayı Mustafa İlker Yücel yarışacak. Bu isimlerin yer aldığı oy pusulalarının basımına da başlandı.
23 Haziran'da yapılacak yenileme seçimlerinde yer alacak bağımsız adaylar ise şöyle:
"Dursun Ali Bacıoğlu, Vedat Öztürk, Ahmet Çördük, Muhammet Ali Canca, Mehmet Yıldız, Güldes Önkoyun, Hasan Atasoy Torun, Mehmet Ali Aydoğmuş, Lütfü Yılmaz, Seçkin İlker, Özkan Mustafa Küçükkural, Fatma Ragibe Kanıkuru Loğoğlu, Burhan Erol, Doğan Duman, Ali Rıza Kansız, Abdul Celil Gülalp, Burak Kadıoğlu."
Yine seçmen bilgi kağıtlarının dökümü ve dağıtılması da bugün itibariyle başladı.
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