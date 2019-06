CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Bu şehrin işsizliğiyle mücadele edeceğiz, söz verdiğimiz gibi 200 bin insanına iş bulacağız, göreceksiniz. Gelir gelmez adımlarımızı atacağız." dedi.



İmamoğlu, Pendik'teki Atatürk Anıtı Meydanı'nda vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, Türkiye'nin çok derin ekonomik sorunları olduğunu söyledi.



İstanbul'un da çözülmesi gereken çok sorunu bulunduğunu dile getiren İmamoğlu, şöyle devam etti:



''Özgürlük, mutluluk, bir arada mutlu yaşam demiştik. Güler yüzlü siyaset demiştik, ahlaklı, erdemli, asla kötü söz söylemeyen, işine bakan, işiyle uğraşan, çalışkan bir dönem demiştik. Ne mutlu bana ki milletimize öyle bir süreci yaşattık ve yaşatıyoruz. Ne mutlu bana ki sizlerle, vatandaşlarımızla siyaset üstü bir bağ kurduk. Ben bunu yaşıyorum. Bana bunu yaşattığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum.



Ne yazık ki memleketimizde şu anda son 30 yılın en derin işsizlik sorununu yaşıyoruz. Ne yazık ki şu anda bu şehrin dört hanesinden birisi açlık sınırının altında. Ne yazık ki bu şehirde her üç gencin birisi işsiz. Biz bunları çözeceğiz. Yani belediyeler çözecek, belediyelerin dışında merkezde de bir yönetim var, onlar da ülkenin her sorununu çözecek. Hep birlikte çalışacağız dedik, anlatamadık."



İmamoğlu, hukuka aykırı bir karar sonucu mazbatasının elinden alındığını ileri sürerek, ''Mazbatamızı elimizden aldığını düşünenler, görüyor ki bir avuç insan aslında bizim mazbatamızı alamadılar. Çünkü milletimizle öyle güzel bir bağımız var ki bütün ilçelerini, İstanbul'umuzun her köşesini seçilmiş belediye başkanınız olarak geziyorum. Dolayısıyla hep birlikte bu süreci, 23 Haziran'da tamir edeceğiz. Bu süreçte vermiş oldukları sıkıntıları, hep beraber ortadan kaldıracağız. Ne yapacağız, görevimizi yerine getireceğiz." şeklinde konuştu.



"BU ŞEHRİN NİMETLERİNİ 16 MİLYON İNSANA YAYACAĞIM"



Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da 200 bin insana iş bulacaklarını belirterek, şunları anlattı:



''Bu şehrin işsizliğiyle mücadele edeceğiz, söz verdiğimiz gibi 200 bin insanına iş bulacağız, göreceksiniz. Gelir gelmez adımlarımızı atacağız. Bu şehrin kadınına özel bir önem vereceğiz, emeğinin karşılığını alabileceği bir kent olacak İstanbul. İstanbul aynı zamanda kadın emeğini haneye gelir olarak taşıyacak sistemle buluşturacak İstanbul halkını. Bunun yanı sıra kreş çok önemli. Size söz veriyorum. Benim önceliğim, bu şehrin çocukları ve anneleri olacak. Ben bu şehrin çocuklarını, Pendik'teki çocuğu Kadıköy'deki çocukla eşitleyeceğim, Sultanbeyli'deki çocuğu, Beşiktaş'taki çocukla eşitleyeceğim. Ben bu şehrin nimetlerini 16 milyon insana yayacağım. Onun için yola çıkar çıkmaz dedim ki ben İstanbul'un her mahallesine kreş açmayı hedef koyuyorum."



İmamoğlu, İstanbul'daki öğrenci ulaşım kartlarında indirim yaptıklarını ifade etti. Öğrenci kartlarının ücretlerini indireceklerini söylediklerini anımsatan İmamoğlu, şöyle devam etti:



"0-5 yaş arası çocuklarımıza anneleriyle beraber İstanbul'u bedava gezdireceğiz. 6 yaşa kadar olan ücretsiz ulaşımı 12 yaşına çıkaracağız. Bunları şunun için yapıyoruz. Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu ekonomik buhrandan çıkana kadar insanlarımızın yoksulluğunu paylaşamayacağız da neyi paylaşacağız. Ne dediler hatırlayın. Dediler ki kimin parasını kime dağıtıyorsun. Dediler ki sen hesap kitap yapmayı bilmiyorsun. Göreve gelir gelmez bu kardeşiniz ne yaptı? Talimatları yazdı. Öğrencilerin ulaşım kart ücretlerini 85 liradan 40 liraya indirdik mi? Suyu indirdik mi? Ulaşım sadece dini bayramlarımızda ücretsizdi. Şimdi hem milli hem de resmi bayramlarımızda ücretsiz mi? Kim yaptı bunları, biz yaptık."



Pendik'in ardından Tuzla Sahil Tören alanına geçen İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada ise 23 Haziran'da Türkiye'nin demokrasisini yeniden raya oturtacaklarını, belediye işinin parti işi yapma, partizanlık yapma yeri olmadığını söyledi.



Millet tarafından seçilen belediye başkanının vatandaşların tamamına hizmet vermesi gerektiğini aktaran İmamoğlu, "Ben Beylikdüzü'nde belediye başkanı olduğumda babam geldi dedi ki bak oğlum, 'Bir daha gelir miyim gelmez miyim bilmem ama iki şeyi yaparsan iyi yapmazsan evladım değilsin. Bir dedi asla ve asla partizanlık yapmayacaksın, herkese eşit davranacaksın. Bir de dedi kul hakkı yemeyeceksin.' Onun için dedim ki görevimi yaparken, Allah'ım ne olur beni aileme, doğduğum topraklara, yaşadığım bu güzel İstanbul'a, milletime, bu güzel Türkiye'ye beni mahcup etme diye dua ediyorum." ifadelerini kullandı.