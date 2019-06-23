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Üsküdar’daki Saffet Çebi Ortaokulu’nda 3300 no’lu sandıkta oy kullanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyunu sandığa “İstanbul’umuz için, ülkemiz için hayırlı olsun” diyerek attı.

Erdoğan, “Öncelikle İstanbul gibi bir şehrimizin büyükşehir belediye başkanlığı seçimi tabii bu şekilde yapılmamalıydı. Ne yazık ki 31 Mart’tan sonra mevcut gelişmelerle, YSK kararıyla seçimin yenilenmesi yoluna gidildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan oy kullanmaya, eşi Emine Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak ile birlikte geldi.

Bugün de İstanbul’umuzda bu seçimi gerçekleştiriyoruz. Temennim odur ki, İstanbul’umuzun geleceğine tecrübesiyle, dinamizmiyle ve Ankara-İstanbul bütünleşmesiyle bir sürecin getirilmesini çok faydalı buluyorum. Onun için de İstanbul seçmeni İstanbul için en isabetli kararı verecektir diye düşünüyorum.



İstanbul dışında olanları buraya taşımak ve tekrar buradan memleketlerine geri göndermek için çok gayret ettik. İstanbul’da olanlar da bu ilin önemini çok iyi biliyorlar. Herhalde katılımın yüksek olması gerekiyor.



Sonuçları İstanbul’da takip edeceğim."