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Bugün İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde 39 ilçede 31 bin 342 sandıkta, 10 milyon 560 bin 963 kişi oy kullandı.

Sandıkların yüzde 99,4'ü açıldı. Son sonuçlara göre CHP adayı Ekrem İmamoğlu oyların yüzde 54'ünü aldı. AK Parti adayı Binali Yıldırım ise oyların yüzde 45,1'ini aldı.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP adayı Ekrem İmamoğlu oyların %48.80'ini, AK Parti adayı Binali Yıldırım ise oyların %48.55'ini almıştı.

Seçim sonuçlarına yapılan itirazın ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İBB seçim tekrarı kararı aldı.

Yerel seçimlerin ardından 23 Haziran Pazar gün İstanbul Belediye Başkanlığı seçiminin tekrarlanmasına karar verildi.

Seçim tekrarının ardından İstanbul seçmene sandığa gitti, oylarını kullandılar.

Seçim yasaklarının sona ermesinin ardından oy sayımına başlandı.

İBB seçim sonuçları da belli olmaya başladı.

SEÇİM SONUÇLARI NTV.COM.TR'DE AÇIKLANIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ilçe ilçe seçim sonuçları ntv.com.tr'den takip ediliyor.



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SEÇİME HANGİ ADAYLAR KATILDI?

Seçim 2019'da AK Parti, CHP, Saadet Partisi ve Vatan Partisi dışında 17 bağımsız aday yarışacak.



Seçimde AK Parti'li Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım, CHP'li Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi adayı Necdet Gökçınar ve Vatan Partisi adayı Mustafa İlker Yücel yarışacak.

23 Haziran'da yapılacak yenileme seçimlerinde yer alacak bağımsız adaylar ise şöyle:

"Dursun Ali Bacıoğlu, Vedat Öztürk, Ahmet Çördük, Muhammet Ali Canca, Mehmet Yıldız, Güldes Önkoyun, Hasan Atasoy Torun, Mehmet Ali Aydoğmuş, Lütfü Yılmaz, Seçkin İlker, Özkan Mustafa Küçükkural, Fatma Ragibe Kanıkuru Loğoğlu, Burhan Erol, Doğan Duman, Ali Rıza Kansız, Abdul Celil Gülalp, Burak Kadıoğlu."



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SANDIKLAR AÇILDI, OY SAYIMI BAŞLADI