Ortak yayının yapıldığı Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nden önce Ekrem İmamoğlu çıkış yaptı.

Önce eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu ile kameralara görüntü veren İmamoğlu, kendisini bekleyen gazetecilere teşekkür etti.

Millet İttifakı'nın İstanbul adayı şunları söyledi: “Türkiye demokrasisi adına çok önemli bir başlangıç anıdır. Bunun 17 yıldır olmamasının Türkiye'ye milletimize zararı olmuştur. Umarım bu bir başlangıç olur. Sohbet edebilme, paylaşabilme, toplumun ve ekranların huzurunda insanların derdini söyleyebilme her siyasi ortamın bir geleneği haline dönüşmesini umuyorum. Çok değerli bir şey bu. Millet keyfini yaşadı. Onun için bu emeği gösteren, her koşulda bu görüntüyü nakleden tüm medya kuruluşlarına ve basın mensuplarına yürekten teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin."

