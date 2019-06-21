NASIL OY KULLANACAĞIM? 23 Haziran 2019 İstanbul seçiminde nasıl oy kullanacağım?

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 31 Mart 2019 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimini iptal etmesi nedeniyle 23 Haziran 2019'daki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminde, seçmen, hangi sandıkta, nerede oy kullanacağına ilişkin bilgilere e-devlet kanalıyla ulaşabilecek.



"NEREDE OY KULLANACAĞIM?"



Bu arada YSK'nin de yenileme seçiminde, İstanbul seçmeninin nerede oy kullanacağına ilişkin sorgu ekranı faaliyete geçirilmişti.



Buna göre, İstanbul seçmeni, oy kullanacağı sandık bilgilerini, "ysk.gov.tr" adresindeki, "Nerede Oy Kullanacağım?" bağlantısından sorgulayabiliyor.



Seçmen, "Nerede Oy Kullanacağım?" linkine tıkladığı zaman "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi Sandık Bilgisi Sorgulama" ekranı açılıyor.



İstanbullu seçmen, nüfus cüzdanı veya yeni kimlik kartı bilgilerini girerek nerede oy kullanacağını, sandık bilgilerini görebiliyor.



Sorun yaşanması durumunda YSK'nin "444 99 75" numaralı çağrı merkezi de 09.00-18.00 arasında hizmet verecek.



10 MİLYON 492 SEÇMEN OY KULLANACAK



YSK, 23 Haziran'da gerçekleştirilecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçmen listesine nihai şeklini verdi.



Listeye göre; asker, Hükümlü, kısıtlı, hayatını kaybeden, vatandaşlıktan çıkan toplam 68 bin 17 kişi için seçmen listesine oy kullanamaz şerhi düşüldü.



Asker olduğu için 33 bin 775 kişi seçimde oy kullanamayacak.



8 bin 93 kişi hükümlü olduğu için seçimde oy kullanmayacak.



4 bin 633 kişi kısıtlı olduğu için seçimde oy kullanmayacak.



21 bin 157 kişi hayatını kaybettiği için seçimde oy kullanmayacak.



Yine vatandaşlıktan çıkan 359 kişi 23 Haziran İstanbul Seçimi'nde oy kullanamaycak.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde 10 milyon 492 seçmen oy kullanacak. Bu rakam herhangi bir günceleme çalışması yapılmadığı için 31 mart seçimleri ile aynı oldu.



Seçmenlerin 5 milyon 348 bin 658'i kadın, 5 milyon 212 bin 305'i erkek.

İSTANBUL SEÇİMİ PAZAR AKŞAMI NTV'DE