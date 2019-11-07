Otoyol ve köprülere 'dinamik' ücret

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, otoyol ve köprülerde "dinamik fiyatlandırma" modeline geçmeye hazırlanıyor. Kurulacak talep yönetim sistemiyle, talebin az olduğu dönemlerde vatandaşın, otoyol ve köprüleri daha ucuza kullanabilmesi amaçlanıyor.



Hürriyet gazetesinden Eray Görgülü'nün haberine göre, 2020 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda otoyol ve köprü ücretlerine ilişkin yeni bir düzenlemeye yer verildi. Programa göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2020 yılı içerisinde otoyol ve köprü ücretlerinin anlık değişkenlik gösterebileceği "dinamik fiyatlandırma" ile ilgili çalışmalara başlayacak.



TALEP YÖNETİM SİSTEMİ



Çalışmaya ilişkin raporda, "Otoyol ve köprülerde dinamik fiyatlandırma ile talep yönetimi sistemi hayata geçirilmesi amacıyla çalışmalara başlanacak" ifadesi kullanılırken, aynı zamanda "Ulaştırma sisteminin sürdürülebilirliği ve mevcut altyapının verimliliğini teminen talep yönetimi benimsenecek, ulaştırma yatırımları verimlilik odağında rasyonelleştirilecek” denildi. Avrupa'da da kullanılan dinamik fiyatlandırma modelinde kullanıcıların talebi 7 gün 24 saat boyunca özel yazılımlarla takip ediliyor. Fiyatlandırma stratejisi de bu yazılımlar aracılığıyla talebin yoğunluğuna ya da azlığına göre değişebiliyor. Havayolu şirketlerinin de kullandığı yöntemle, işletmecinin zararına yol açmadan, daha az yoğun dönemlerde daha ucuza kullanılabilmesi amaçlanıyor.



Raporda aynı zamanda karayollarına ilişkin yapılacak çalışmalarla da ilgili kararlara yer verildi. Buna göre, karayolu ağında bakım ve onarım hizmetlerinin ağırlıklı olarak özel kesim marifetiyle performans esaslı sözleşmelerle yürütülmesi için gerekli hukuki ve kurumsal düzenlemelerle ilgili çalışmalar tamamlanacak. Trafik güvenliği konusunu güvenli sistem yaklaşımı temelinde yönetilmesini teminen yalnızca karayolu trafik güvenliğinden sorumlu bir yapının tesis edilmesine ilişkin kavramsal çerçeve, program ve kurumsal yapının tasarımı da tamamlanacak. İçişleri Bakanlığı'nın sorumlu olacağı yeni yapılanmanın içerisinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da yer alacak.



Öte yandan, ulaştırma sektöründeki projeler, trafik hacmi ilerleme ve ihale durumu gibi kriterler göz önünde bulundurularak verimlilik odağında gözden geçirilecek, yapılabilirliğini kaybetmiş projeler sonlandırılacak.

