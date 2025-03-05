Bitcoin dip seviyelere yaklaşıyor: Yıl sonu hedefi 150 bin dolar

Bitcoin için yıl sonu hedefi: 150 bin dolar



Tom Lee, Bitcoin’in 2025 yılına kadar 150.000 dolar seviyesini geçmesini beklediğini vurguladı. Ancak, kripto para piyasalarının şu anki durumu, Bitcoin’in dip seviyelere yaklaşmakta olduğuna işaret ediyor. Yazının yazıldığı sırada BTC, 83.000 doların altında işlem görmekteydi ve 81.900 dolarlık düşük seviyesinden hafif bir toparlanma yaşandı. Bununla birlikte, Lee, kısa vadede Bitcoin için daha fazla acı ve düşüş bekliyor. Özellikle, Bitcoin’in piyasa dip noktasına bu hafta kadar ulaşabileceği tahmin ediliyor. Dip seviyeleri, varlıkların genellikle sıçradığı ve yukarı yönlü hareket için fırsat sunduğu seviyeler olarak biliniyor.



Bitcoin’in 62.000 dolara düşüşü bekleniyor



Lee, Bitcoin’in önümüzdeki aylarda daha fazla değer kaybedebileceğini ve Mart ayında 62.000 dolara kadar gerileyebileceğini öngördü. Eğer bu senaryo gerçekleşirse, Bitcoin mevcut seviyelerden %24 daha fazla düşüş yaşayacak ve bu da BTC’nin tüm zamanların en yüksek seviyesinden %50’ye varan bir gerileme anlamına gelecek. Lee, bu düşüşün Bitcoin’in tarihindeki en büyük değer kayıplarından biri olacağını ve aynı zamanda dört aylık bir düşük seviyenin oluşmasına yol açabileceğini belirtti. Ancak, tarihsel verilere bakıldığında, BTC’nin Mart ayında altı kez kayıpla kapanıp beş kez kazanç elde ettiği görülüyor, bu da mevcut tahminin olasılığının %50 civarında olduğunu gösteriyor.



Ekonomik belirsizlik ve riskten kaçınma eğilimi



Bazı analistler, Bitcoin ve daha geniş kripto para piyasalarının son dönemde ekonomik belirsizlikler nedeniyle riskten kaçınma eğiliminde olduğunu belirtiyor. Başkan Trump’ın Kanada, Meksika, Çin gibi ulus devletlere uyguladığı tarifelerle ticaret savaşlarının patlak vermesi, küresel ekonomideki belirsizliği artırmış durumda. Bu durum, risk iştahının zayıflamasına ve yatırımcıların daha temkinli bir yaklaşım sergilemesine neden oldu.



ABD istihdam verileri ve yatırımcı güveni



Tom Lee, bu hafta açıklanacak ABD iş verilerinin piyasalardaki korkuları yatıştırabileceğini ve yatırımcı güvenini yeniden artırabileceğini söyledi. Geçen hafta açıklanan Temel PCE verilerinin ardından Bitcoin’de mütevazı bir yükseliş gözlemlenmiş, ancak bu artış kısa sürede yerini yeniden düşüşe bırakmıştı. Bu haftaki iş verileri, piyasanın toparlanma sürecine girmesi için kritik bir rol oynayabilir.