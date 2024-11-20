Bitcoin'de yeni rekor: 94 bin doları aştı

Kripto para piyasında, ABD seçimleri ile başlayan pozitif seyir sürüyor.



Lider kripto para birimi Bitcoin, 94 bin 180 dolarak kadar yükselerek rekor tazeledi.



Piyasadaki son yükselişte, Donald Trump'ın sosyal medya şirketinin bir kripto para şirketi satın alacağı iddiaları etkili oldu.

Financial Times'ın haberinde Truth Social'ı işleten Trump Media and Technology Group'un NYSE sahibi Intercontinental Exchange tarafından desteklenen Bakkt'ı satın almaya yakın olduğu belirtildi.



ABD seçiminden bu yana kriptoya para girişleri hız kesmiyor. Piyasanın toplam değeri 3 trilyon doların üzerine çıkarak rekor seviyelerde görüldü.



Trump'ın ikinci döneminde kripto dostu bir yaklaşım izlemesi bekleniyor.

YENİ BİTCOİN ENSTÜRMANI PİYASADA

Öte yandan Bitcoin ETF opsiyonları dün Nasdaq'ta işlemlere başladı.

Piyasada ilk işlem gününde yaklaşık 2 milyar dolarlık bir hacim oluştu.

Spot Bitcoin ETF'leri ise bu yılın başında onaylanarak ABD borsalarında işlem görmeye başlamıştı.

AŞIRI AÇGÖZLÜLÜK SEVİYESİNDE



Kripto para piyasasında yatırımcıların yaklaşımını ölçen ve 0 ila 100 arasında değere sahip Korku ve Açgözlülük Endeksi 90'a ulaşarak "aşırı açgözlülük" kategorisine girdi.