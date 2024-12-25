Rusya, ticarette Bitcoin'i devreye soktu

Rusya, dış ticarette Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımları aşmak için Bitcoin kullanımına başladı.



Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rus şirketlerinin uluslararası ödemelerde Bitcoin ve diğer dijital para birimlerini kullanmaya başladığını duyurdu.



Siluanov, Russia 24 televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Deneysel rejimin bir parçası olarak, Rusya'da çıkardığımız Bitcoin'leri dış ticaret işlemlerinde kullanmak mümkün. Bu tür işlemler zaten gerçekleşiyor. Bunların genişletilmesi ve daha da geliştirilmesi gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Rusya, yaptırımlar nedeniyle dış ticarette kripto para birimlerinin kullanımına izin verdi. Ayrıca Bitcoin de dahil olmak üzere kripto para madenciliğini yasal hale getirmek için adımlar attı.

Buna rağmen ülkede enerji sorunları nedeniyle 10 bölgede kripto para madenciliği 2031 yılına kadar yasaklanmıştı.