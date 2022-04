Alain Delon kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Dünyaca ünlü oyuncu Alain Delon'un (86), mart ayında "Yaşlanmak berbat!" diyerek ötanazi istediği geçtiğimiz günlerde ise hayatına son verdiği iddialarını oğlu Fabien Delon yalanladı.

Babasının ölmediğini belirten Fabien Delon, bu vefat iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirterek, ötanazi haberlerini de yalanladı.



Fabien Delon, "İki haftadır 'sözde' dergilerde ve sosyal medya paylaşımlarıma yapılan yorumlarda babamın ötanazi ile hayatına son vermek istediğine dair haberler okuyorum. Bu doğru değil. Bütün bunlara bağlamının dışına çıkarılmış bir cümle neden oldu" dedi.

ALAİN DELON KİMDİR?



8 Kasım 1935 tarihinde dünyaya gelen Alain Fabien Maurice Marcel Delon, Avrupa'nın en önemli aktörlerinden biri olarak bilinir.



1960'lardan ve 1970'lerden seks sembollerini ekranlara getiren Delon, Rocco and His Brothers (1960), Plein Soleil (1960), L'Eclisse (1962), The Leopard (1963), The Yellow Rolls-Royce (1965), Lost Command (1966) ve Le Samouraï (1967) gibi filmlerde büyük beğeni topladı.



Delon, kariyeri boyunca Luchino Visconti, Jean-Luc Godard, Jean-Pierre Melville, Michelangelo Antonioni ve Louis Malle gibi birçok tanınmış yönetmenle çalıştı. 1999'da İsviçre vatandaşlığını aldı.



Annesi ve babası kendisi daha çocuk yaştayken ayrılmış olduğundan zorlu bir çocukluk geçirdi.



Dünyaca ünlü yönetmenlerden Luchino Visconti, Jean-Pierre Melville ve Michelangelo Antonioni gibileriyle çalışma imkânı yakaladı.



2006'da İstanbul Film Festivali'ne katılması beklenirken, katılamayacağını son gün açıklayarak, bekleyenleri hayal kırıklığına uğrattı. Delon kalp sorunu ile aynı dönemde Tiyatro oyunu da iptal ettirdi.



General De Gaulle el yazmalarını satın alıp, Invalide müzesine bağışladı. Ayrıca hayvanlara tutku ile bağlı olan oyuncu, Brigitte Bardot'un federasyonun talebi ile Çin Cumhurbaşkanı'na hayvanlara kötü davranılmaması ile ilgili açık mektup yazdı.



Anthony, Anouchka, Alain-Fabien adında 3 çocuğu var. Babaannesi Korsikalı'dır. Baba tarafı Güney Fransa'dan anne tarafı ise Alsas bölgesindendir. Büyük bir Resim ve Heykel koleksiyonu olan oyuncu, Douchy adlı köydeki geniş arazisinde hayvanları ile yaşıyor.