Armin Laschet: Hıristiyan Birlik Partileri'nin başbakan adayı (Armin Laschet kimdir?)

Almanya'da yapılan genel seçimlerde Sosyal Demokrat Parti (SPD) oyların yüzde 25,7'sini alarak birinci oldu.

Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Armin Laschet'i başbakan adayı gösteren Hıristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ise yüzde 24,1'lik oy oranıyla ikinci sırada yer aldı.



Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti Başbakanı Armin Laschet, ocak ayının ortasından beri Başbakan Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) genel başkanlığını yürütüyor.

ARMİN LASCHET KİMDİR?

Armin Laschet, 1961'de Almanya'nın Belçika sınırındaki Aachen kentinde dünyaya geldi.

Doğu Almanyalı bir Protestan olan Laschet, Angela Merkel'in aksine kökleri Belçika'ya dayanan Katolik bir aileden geliyor.



Armin Laschet, Neşeli, babacan ve çevresi tarafından sevilen bir mizaca sahip ve Almancayı yöresel aksanla konuşuyor, aynı zamanda iyi derecede Fransızca biliyor.



60 yaşındaki Laschet, hukuk ve siyaset bilimi eğitimi gördükten sonra gazetecilik yaptı.



Bugün Genel Başkanı olduğu partiye 18 yaşında üye olan Laschet, sırasıyla belediye ve eyalet meclislerine, 1994'te federal meclise seçildi.



1999'dan itibaren 6 yıl Avrupa Parlamentosu üyeliği yaptı.



Halen ülkenin en büyük eyaleti Kuzey Ren Vestfalya'nın Başbakanı'dır. Kuzey Ren Vestfalya aynı zamanda Almanya'da Türk nüfusun da en yoğun olduğu yer.



'Türk Armin' lakabı, eyaletteki yaklaşık 1 milyon Türkle iyi ilişkiler kurmasından geliyor.

Laschet, 2012'den itibaren Hıristiyan Demokrat Birlik'in yani CDU'nun (SE-DE-U) beş Genel Başkan Yardımcısından biriydi. Ocakta Merkel'in yerine Genel Başkan seçildi.



Hıristiyan Demokratların kardeş partisi CSU'nun lideri Marcus Söder'i geride bırakarak Başbakan adayı oldu.



Lacshet, seçim kampanyasında kişisel bir iddia ortaya koymadı. Seçmene Merkel çizgisinin devam edeceği vaadinde bulundu.



2015'teki mülteci krizinde Merkel'in çokça eleştirildiği 'açık kapı' politikasına bile tam destek vermişti.



Muhalifleri tarafından 'Rus aşığı' lakabı takılan Laschet, Rusya ve Çin konusunda da Merkel'in izinden gideceğini ilan etti.



Armin Laschet partinin başına geçene kadar CDU anketlerde Sosyal Demokratlara fark atıyordu fakat CDU, Ocak'tan bu yana 10 puandan fazla oy kaybetti, SPD'nin gerisine düştü.

Laschet, temmuzdaki büyük sel felaketinde kahkahalarla gülerken kameralara yakalanmıştı.

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