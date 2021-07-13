Aygün Aydın kimdir? (Aygün Aydın kaç yaşında ve nereli)

Hakan Sabancı ile yaptığı konuşmaları ifşa ettikten sonra magazin gündeminden düşmeyen Aygün Aydın, daha sonra Instagram hesabından bir ultrason görüntüsü paylaşarak, "3 aylıkmış sanırım şok geçiriyorum" notunu düşmüştü.

AÇIKLAMALARA DEVAM EDİNCE UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLDİ

Aydın'ın Hakan Sabancı hakkındaki açıklamalarına devam etmesinin üzerine mahkemeye başvuran Hakan Sabancı, genç kadın hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

Bu karara uymayan ve sosyal medya hesabından Sabancı'ya yönelik paylaşım yapmaya devam eden Aydın, bu sefer 3 gün boyunca zorlama hapis cezasına çarptırıldı.

HAKAN SABANCI'YA SERT SÖZLER

Aygün, cezaevinden çıktıktan sonra sosyal medya hesabından Hakan Sabancı'ya yönelik sert sözlerde bulundu.

AYGÜN AYDIN KİMDİR?

1995 İstanbul doğumlu olan Aygün Aydın, Beykent Üniversitesi Tv Haberciliği ve Programcılığı bölümünde eğitim aldı. Ravi İncigöz ve Mustafa Ceceli'nin "Şeker" klibinde yer aldı.



Aygün Aydın, Bu Tarz Benim adlı moda programı ile tanındı.



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