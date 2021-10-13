Bekir Aksoy kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Bekir Aksoy'un eşi Nazife Aksoy, tiyatro oyuncusu olan Uğur Arda Aydın'a kendisine iki yıl önce cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle dava açmış ve Aydın, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yakın zamanda sonuçlanan davanın ardından Bekir Aksoy, katıldığı bir televizyon programında olaya ve dava sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yaptığı açıklama sonrası Bekir Aksoy'un hayatı merak edilmeye başlandı. Peki, Bekir Aksoy kimdir?

BEKİR AKSOY KİMDİR?

Bekir Aksoy, 18 Mart 1969 Ankara doğumlu oyuncudur.

Aksoy, 1992 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu.

KARİYERİ

20'li yaşlarında iken konservatuvarın ilk yılında Devlet Tiyatrosu'nda Cüneyt Gökçer ile beraber "Damdaki Kemancı" oyununda küçük bir rol aldı.

Sonra Haluk Kurtoğlu ile "Tohum ve Toprak"ta yine küçük bir rolü oldu. Kenan Işık'ın yönetiminde yine ufak bir rolde oynadıktan sonra Devlet Tiyatrosu'nda sahne tozunu yutmuş oldu.



İki sene Dormen Tiyatrosu, iki sezon Gülriz Sururi ve arkasından altı sene Kent Oyuncuları'nda oynadı. Kenterler'de Müşfik Kenter'le beraber oynadığı "Helen Helen" adlı iki kişilik oyun, "Yolun Yarısı", "Uşak Ne Gördü?", "Sokak Kızı İrma", "Ver Elini Broadway" ve "Çok Uzak Fazla Yakın" gibi oyunlar bazılarıdır.

13. Afife Tiyatro Ödülleri "Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Erkek Oyuncusu" Koca Bir Aşk Çığlığı - Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu



ROL ALDIĞI OYUNLAR



Sanat (oyun)



Ay Tedirginliği



Koca Bir Aşk Çığlığı



Antiloplar



Fernado Krapp Bana Mektup Yazmış



Helen Helen



Ver Elini Broadway



Çok Uzak Fazla Yakın



Sakak Kızı İrma



Uşak Ne Gördü



Yolun Yarısı



Damdaki Kemancı



Tohum Ve Toprak



ROL ALDIĞI DİZİLER



Akrep



Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?



Salih Kuşu



Hayatımın Rolü



Yahşi Cazibe



Türk Malı



İpucu Kriminal (Program Sunucusu)



Doktorlar

Kadirşinas



Omuz Omuza



Ömerçip



Aşkları Ege de Kaldı



Abdülhamit Düşerken



Ağlayan Kadın



Bir Demet Yerli Film



Bize Ne Oldu



Böyle mi Olacaktı



Sakin Kasabanın Kadını



Yasemin



Nefes Alamıyorum



Çiçek Taksi



Zirvedekiler



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