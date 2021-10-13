Bekir Aksoy kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Haberler 13.10.2021 - 11:13
Bekir Aksoy'un eşi Nazife Aksoy, tiyatro oyuncusu olan Uğur Arda Aydın'a kendisine iki yıl önce cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle dava açmış ve Aydın, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
Yakın zamanda sonuçlanan davanın ardından Bekir Aksoy, katıldığı bir televizyon programında olaya ve dava sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Yaptığı açıklama sonrası Bekir Aksoy'un hayatı merak edilmeye başlandı. Peki, Bekir Aksoy kimdir?
BEKİR AKSOY KİMDİR?
Bekir Aksoy, 18 Mart 1969 Ankara doğumlu oyuncudur.
Aksoy, 1992 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu.
KARİYERİ
20'li yaşlarında iken konservatuvarın ilk yılında Devlet Tiyatrosu'nda Cüneyt Gökçer ile beraber "Damdaki Kemancı" oyununda küçük bir rol aldı.
Sonra Haluk Kurtoğlu ile "Tohum ve Toprak"ta yine küçük bir rolü oldu. Kenan Işık'ın yönetiminde yine ufak bir rolde oynadıktan sonra Devlet Tiyatrosu'nda sahne tozunu yutmuş oldu.
İki sene Dormen Tiyatrosu, iki sezon Gülriz Sururi ve arkasından altı sene Kent Oyuncuları'nda oynadı. Kenterler'de Müşfik Kenter'le beraber oynadığı "Helen Helen" adlı iki kişilik oyun, "Yolun Yarısı", "Uşak Ne Gördü?", "Sokak Kızı İrma", "Ver Elini Broadway" ve "Çok Uzak Fazla Yakın" gibi oyunlar bazılarıdır.
13. Afife Tiyatro Ödülleri "Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Erkek Oyuncusu" Koca Bir Aşk Çığlığı - Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu
ROL ALDIĞI OYUNLAR
Sanat (oyun)
Ay Tedirginliği
Koca Bir Aşk Çığlığı
Antiloplar
Fernado Krapp Bana Mektup Yazmış
Helen Helen
Ver Elini Broadway
Çok Uzak Fazla Yakın
Sakak Kızı İrma
Uşak Ne Gördü
Yolun Yarısı
Damdaki Kemancı
Tohum Ve Toprak
ROL ALDIĞI DİZİLER
Akrep
Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?
Salih Kuşu
Hayatımın Rolü
Yahşi Cazibe
Türk Malı
İpucu Kriminal (Program Sunucusu)
Doktorlar
Kadirşinas
Omuz Omuza
Ömerçip
Aşkları Ege de Kaldı
Abdülhamit Düşerken
Ağlayan Kadın
Bir Demet Yerli Film
Bize Ne Oldu
Böyle mi Olacaktı
Sakin Kasabanın Kadını
Yasemin
Nefes Alamıyorum
Çiçek Taksi
Zirvedekiler
Yaz Evi