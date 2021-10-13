Bekir Aksoy kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Oyuncu Bekir Aksoy, katıldığı bir programda eşi Nazife Aksoy'un yaşadığı ve yakın zamanda dava süreci sonuçlanan taciz olayı hakkında açıklamalarda bulundu. Aksoy'un hayatı, yaptığı açıklamadan sonra merak edildi. Peki, Bekir Aksoy kimdir?

Haberler 13.10.2021 - 11:13

Bekir Aksoy kimdir, kaç yaşında ve nereli?

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Oyuncu Uğur Arda Aydın, cinsel taciz suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Bekir Aksoy'un eşi Nazife Aksoy, tiyatro oyuncusu olan Uğur Arda Aydın'a kendisine iki yıl önce cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle dava açmış ve Aydın, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. 

Yakın zamanda sonuçlanan davanın ardından Bekir Aksoy, katıldığı bir televizyon programında olaya ve dava sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yaptığı açıklama sonrası Bekir Aksoy'un hayatı merak edilmeye başlandı. Peki, Bekir Aksoy kimdir?

BEKİR AKSOY KİMDİR?

Bekir Aksoy, 18 Mart 1969 Ankara doğumlu oyuncudur.

Aksoy, 1992 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu.

KARİYERİ

20'li yaşlarında iken konservatuvarın ilk yılında Devlet Tiyatrosu'nda Cüneyt Gökçer ile beraber "Damdaki Kemancı" oyununda küçük bir rol aldı.

Sonra Haluk Kurtoğlu ile "Tohum ve Toprak"ta yine küçük bir rolü oldu. Kenan Işık'ın yönetiminde yine ufak bir rolde oynadıktan sonra Devlet Tiyatrosu'nda sahne tozunu yutmuş oldu.

İki sene Dormen Tiyatrosu, iki sezon Gülriz Sururi ve arkasından altı sene Kent Oyuncuları'nda oynadı. Kenterler'de Müşfik Kenter'le beraber oynadığı "Helen Helen" adlı iki kişilik oyun, "Yolun Yarısı", "Uşak Ne Gördü?", "Sokak Kızı İrma", "Ver Elini Broadway" ve "Çok Uzak Fazla Yakın" gibi oyunlar bazılarıdır.

13. Afife Tiyatro Ödülleri "Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Erkek Oyuncusu" Koca Bir Aşk Çığlığı - Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu

ROL ALDIĞI OYUNLAR

Sanat (oyun)

Ay Tedirginliği

Koca Bir Aşk Çığlığı

Antiloplar

Fernado Krapp Bana Mektup Yazmış

Helen Helen

Ver Elini Broadway

Çok Uzak Fazla Yakın

Sakak Kızı İrma

Uşak Ne Gördü

Yolun Yarısı

Damdaki Kemancı

Tohum Ve Toprak

ROL ALDIĞI DİZİLER

Akrep 

Enes Batur Hayal mi Gerçek mi? 

Salih Kuşu 

Hayatımın Rolü

Yahşi Cazibe 

Türk Malı

İpucu Kriminal (Program Sunucusu)

Doktorlar 

Kadirşinas 

Omuz Omuza 

Ömerçip 

Aşkları Ege de Kaldı 

Abdülhamit Düşerken 

Ağlayan Kadın 

Bir Demet Yerli Film

Bize Ne Oldu 

Böyle mi Olacaktı 

Sakin Kasabanın Kadını 

Yasemin 

Nefes Alamıyorum 

Çiçek Taksi 

Zirvedekiler 

Yaz Evi 

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