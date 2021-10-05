Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı kimdir?

Cumhurbaşkanlığının rektör atamalarına ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayımlanan kararlara göre Bolu Abant İzzet Baysal üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Alişarlı atandı.

MUSTAFA ALİŞARLI KİMDİR?

Mustafa Alişarlı, 5 Temmuz 1968 yılında Samsun Terme'de dünyaya geldi. 1989 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden mezun oldu.

1998 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalına Yardımcı Doçent olarak atandı.

2003 yılında TÜBİTAK Bilim Adamı Yetiştirme Grubu'nca Deutsche Forschungsgemeinschaft'tan aldığı bursla Almanya Berlin Hür Üniversitesi Gıda Hijyeni Enstitüsü'nde misafir araştırmacı olarak bulundu.



2004 yılında Doçent unvanı ve yetkisi verildi.



2006 yılında “Toplumda Sürdürülebilir Sağlık Bilinci Oluşturulması” projesi kapsamında yürüttüğü faaliyetler sebebiyle “Veteriner Gıda Hijyeni” alanındaki yüksek katkılarından dolayı Veteriner Gıda Hijyenistleri Derneği'nin 2007 Dünya Veteriner Hekimler Günü Ödülleri programında “Öğretim üyesi” kategorisinde yılın “Veteriner Gıda Hijyenisti” ödülünü aldı.



2008 yılında Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca bir süre Ulusal Gıda Referans Laboratuarı kurucu Müdürü olarak görevlendirildi.

2009 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalına Profesör Doktor olarak atandı.



10 Mart 2017 tarihinden itibaren TÜBİTAK Araştırma Destek Programları (ARDEB) Başkanlığı V. görevini yürütmektedir.

TÜBİTAK (VHAG, TOGTAG, VAP, TARP, BİDEB, BMBF-INTENC (Almanya) Ortak Çağrı), Yüzüncü Yıl ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığınca, Sağlık Bakanlığı Strateji Daire Başkanlığınca, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünce, Samsun İl Özel İdaresi Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığınca desteklenmiş toplam 22 projede yürütücü, yardımcı araştırmacı veya proje danışmanı olarak görev almıştır.



Prof. Dr. Mustafa ALİŞARLI, evli ve 3 çocuk babasıdır.