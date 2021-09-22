Camdaki Kız'da Hayri rolünü canlandıran Cihangir Ceyhan kimdir?

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Camdaki Kız dizisinin yeni sezonunda 'Hayri' karakterini canlandırması için Cihangir Ceyhan'a teklif götürüldüğü ve oyuncuyla anlaşmaya varıldığı iddia edilmişti.

Ekranların sevilen dizisi Camdaki Kız'ın yayınlanan 12’nci bölüm tanıtımıyla birlikte, Hayri karakteri ilk kez ekranda görüldü.

Sezon finalinden bu yana çok merak edilen Hayri karakterini oyuncu Cihangir Ceyhan canlandıracak.

CİHANGİR CEYHAN KİMDİR?



Cihangir Ceyhan, 15 Ekim 1989 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Ailenin en küçük çocuğu olan Ceyhan, baba tarafından aslen Elazığlıdır, anne tarafından Diyarbakırlıdır.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme bölümünden mezun olan Cihangir Ceyhan, iki buçuk sene İstanbul’da kamera önü oyunculuk eğitimi almıştır. Eğitimin ardından doğup büyüdüğü Adana‘ya dönmüştür.

İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında Yusuf adlı sinema filminde 'Serdar' karakteriyle yaşadı.



2016 yılında internetten yayınlanan Sıfır Bir Adana dizisinde 'Cio' karakteriyle dikkatleri üzerine çekti.

2019 yılında Çukur dizisinde 'Azer Kurtuluş' karakteriyle boy gösterdi.



CİHANGİR CEYHAN'IN ROL ALDIĞI YAPIMLAR



2016 - 2019 - Sıfır Bir Adana (Cio)



2019 - 2020 - Çukur (Azer)



2020 - 2021 - Alev Alev (Ömer)



2021 - 2022 - Camdaki Kız (Hayri)