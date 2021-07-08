Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin İlyas Çakırbeyli'si Ozan Akbaba kimdir?

Sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas Çakırbeyli karakterine hayat veren ve diziden ayrılacağı iddia edilen Ozan Akbaba'nın kimdir, kaç yaşında ve nereli?

08.07.2021 - 12:15

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin İlyas Çakırbeyli'si Ozan Akbaba kimdir?

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Sevilen yapımlardan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezonunda diziden ayrılacağı iddia edilen Ozan Akbaba'nın hayatı merak edilmeye başlandı. Peki, Ozan Akbaba kimdir?

OZAN AKBABA KİMDİR?

Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu Ozan Akbaba, 9 Haziran 1982'de Kars'ta dünyaya geldi. 

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı bölümünden mezun olan Akbaba, 2005 yılından itibaren sinema, dizi ve tiyatro oyunlarında rol almaya başladı.

Aynı zamanda film müzikleri de yapan Akbaba,  2014 yılında Sıla'nın Yeni Ay albümünde yer alan Vaziyetler isimli şarkının video klipinde oynadı.

Oyuncu 2015 yılında atv'de yayınlanmaya başlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas Çakırbeyli karakterini canlandırıyor.

1 Temmuz 2017 yılında Buket Arıkan ile dünya evine giren Ozan Akbaba'nın bu evliliğinden Ozan Ali adında bir erkek çocuğu var.

YER ALDIĞI DİZİLER

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 

Güldür Güldür 

Poyraz Karayel 

Arka Sokaklar 

Kuzey Güney 

Cennetin Sırları

Kavak Yelleri 

Kırık Kanatlar

YER ALDIĞI FİLMLER

Aman Reis Duymasın 

Abluka 

Mutlak Adalet 

Krallar Kulübü

Kadir ve Kardeşleri

Ammar:Cin tarikatı 

Sürgün İnek - Selçuk

Yarım Kalan Mucize 

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