Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin kimdir?

Geçtiğimiz günlerde ikinci çocuğuna hamile olduğunu duyuran Fatih Terim'in 38 yaşındaki kızı Merve Terim Çetin, karnındaki bebeğini kaybettiğini açıkladı.



Ben en çok anne olmayı sevdim diyen Merve Terim Çetin, zorlu bir hamilelik geçireceğini ve risklerinin olduğunu kabul etmişti.



Hamileliği ile ilgili risklerin olduğunu da belirten Merve Terim Çetin bebeğini kaybettiğini, "Sesim, soluğum, sevincim, heyecanım kesildi. Bu hayatta en çok anne olmayı sevdim diyerek başladığım hikâyenin sonu maalesef güzel bitmedi" sözleriyle açıkladı.

MERVE TERİM ÇETİN KİMDİR?



Merve Terim Çetin, 22 Mart 1984 yılında İstanbul'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul'da tamamladıktan sonra Üniversite eğitimini Duke Üniversitesi Psikoloji ve Sosyoloji Bölümleri'nde aldı.

2008 yılında New York Üniversitesi'nde Çocuk Psikolojisi Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı.



Bir çocuk psikiyatristinin yanında staj yaptı ve üniversitedeki çocuk psikolojisi dersinde profesör asistanlığı yapmaya devam etti.



2010 senesinde Türkiye'ye döndükten sonra, PEDAM'da uzman psikolog olarak 1 sene çalışmasının ardından daha sonra 2 yıl boyunca Acıbadem Hastanesi'nde çalışmaya devam etti.



Ardından Woodsview Anaokulu'nda müdür/psikolog olarak görev aldı. Çocuk sahibi olacağını öğrendiği anda görevini bıraktı.



2011 yılında Ahmet Baran Çetin ile evlendi. Yaman adında bir oğlu var.