İbrahim Selim kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Oyuncu ve Sunucu İbrahim Selim'in Selin Şekerci ile aşk yaşadığı iddiaları gündeme gelmişti. Selin Şekerci, geçtiğimiz günlerde çıkan haberleri doğruladı. Bunun üzerine İbrahim Selim kimdir sorusu Google'da en çok arananlar arasında yer aldı. Peki, İbrahim Selim kimdir, kaç yaşında ve nereli?

06.07.2021 - 12:22

İbrahim Selim kimdir, kaç yaşında ve nereli?

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Selin Şekerci ile İbrahim Selim'in yeni bir birlikteliğe yelken açtığı söylentileri doğru çıktı.

Önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıyan Şekerci, dedikoduları doğruladı.

Şekerci, İbrahim Selim ile ilişkisinin sorulması üzerine "Evet, haberler doğru. Şu anda her şey çok güzel ve yolunda" dedi.

İBRAHİM SELİM KİMDİR?
 
5 Ekim 1979 Ankara doğumlu tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan 
İbrahim Selim, oyunculuğun yanı sıra sunuculuk da yapıyor.

Aslen Artvin Arhavili olan Selim, 3 yıl Biyoloji okuduktan sonra konservatuvara geçti ve Hacettepe Devlet Konservatuvarında eğitimini tamamladı.

Oyunculuk kariyerine mezun olduktan sonra yine Ankara'da TRT kanalında yayınlanan günlük dizilerle başlayan İbrahim Selim, sonrasında İstanbul'a gelerek tiyatro oyunculuğu yapmaya başladı.

Ekranlarda ilk olarak 2005 yılında Ne Seninle Ne Sensiz dizisinde Mustafa karakteriyle yer aldı. 

Selim, oyunculuğun yanı sıra seslendirme sanatçısı olarak da görev yaptı.

Selim’in sinemada rol aldığı bazı projeler ise şöyle: Sınav, Sis ve Gece, Kusursuzlar, Yok Artık, Rüya, Ölümlü Dünya.

2005 yılından bu yana TV projelerinde bulunan Selim, Leyla İle Mecnun, Ulan İstanbul, Poyraz Karayel, Güllerin Savaşı ve Şahsiyet gibi projelerle adını geniş kitlelere duyurdu.

Başarılı oyuncu son olarak “İbrahim Selim ile Bu Gece” isminde Youtube’da bir program gerçekleştirmiş ve ünlü isimleri bu programda konuk etmişti.

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