Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer kimdir?

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Gizem Tuncer, yaptığı açıklamalar sonrası magazin gündeminde tartışılan isimlerden biri oldu.

30 yaşındaki Tuncer, "Kendi parasını kazanmayan birine aşık olabilir misiniz?" sorusuna tepki çeken bir yanıt verdi.

Tuncer, "Öyle birine aşık olacağımı sanmıyorum. Rezalet bir şey o ya! Parasız adam gereksiz adamdır yani. Ben kimseye bakmam, kimse de bana bakmasın. Herkes kendine baksın. Birlikte yaşanıyorsa mesela, ortak harcansın." sözleriyle magazin gündeminde yer aldı.

GİZEM TUNCER KİMDİR?



1992 yılında Bodrum'da dünyaya gelen Gizem Tuncer, aslen Şanlıurfalıdır. Usta Sanatçı Mahmut Tuncer’in kızıdır. Annesi ise Işıl Tuncer’dir.



Sadri Alışık Tiyatrosu'nda Kerem Alışık'tan özel oyunculuk dersleri alan Gizem, oyunculuk eğitimini Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde Tiyatro bölümünü kazanarak tamamladı. Lise eğitimi sırasında Erol Sayan'dan nota, usül ve nazariyat dersleri de alan Gizem, aynı zamanda kendisinin de son öğrencisi oldu.



Üniversitede Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Türk Musikisi Bölümü'nü kazanan Gizem; Alaeddin Yavaşça ve Yücel Paşmakçı gibi Türk müziğinin saygın isimleri ile birlikte çalışma şansı yakaladı. İlk sahne deneyimini babası Mahmut Tuncer'le yaşayan Gizem, 6 sene boyunca Mahmut Tuncer'e sahnede eşlik etti.



Aşk Uykusu EP’si ile müzik dünyasına giriş yapan Tuncer, Tabu isimli şarkısıyla da beğeni kazandı.



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