Mehmet Faruk Saygın kimdir? (Kemalpaşa Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın kaç yaşında ve nereli?)

Artvin'in Kemalpaşa ilçesi Kaymakamlığı görevini yürüten Mehmet Faruk Saygın'ın, yaptığı okul ziyareti sırasında girdiği sınıfta ''Hoş geldiniz'' diyerek elini uzatan öğretmeni ''Haddini bil, sınıftan çık dışarıya bekle'' diyerek kovduğu öne sürülmüştü.

Kaymakam, iddialara ilişkin açıklama yapmadı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada ise, olayın üzüntücü verici olduğu, başlatılan inceleme ve araştırmaların sürdüğü belirtildi.

MEHMET FARUK SAYGIN KİMDİR?



Bursa'da 1993 yılında doğan Mehmet Faruk Saygın, ilk ve ortaöğrenimi Bursa'da tamamladı.

2016 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.



2018 yılında 106. dönem Kaymakamı olarak Bursa Valiliğinde Mülki İdare Amirliği'ne atandı.

2020-2021 yıllarında Konya - Emirgazi Kaymakamı olarak görev yaptı. Kaymakam Saygın, 20 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan, 19.08.2021 tarihli ve 2021/142 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Kemalpaşa Kaymakamlığı'na atandı

Aynı zamanda Artvin Vali Yardımcısı V. olarak görevlendirildi.