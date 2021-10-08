Merve Özbey kimdir, kaç yaşında ve nereli?

MasterChef Türkiye'nın dış çekimi Erzurum'da yapıldı.

Yarışmanın dün akşamki konuğu Merve Özbey, seyircilerin araştırdığı isimler arasında yer aldı.



MERVE ÖZBEY KİMDİR?



Merve Özbey, 18 Temmuz 1988 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Erzurumlu olan şarkıcı, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Türk Sanat Müziği eğitimi aldı.



Özbey'i ilk keşfeden ise Ebru Gündeş oldu. Şarkıcı Utku'nun sahne aldığı bir kulüpte vokal yapan Özbey'i dinleyen Gündeş birkaç şarkı daha söylemesini rica ettikten sonra "Vokalim olmak ister misin?" diye sordu.

Teklifi kabul eden Özbey ardından da Demet Akalın, Bengü, Özcan Deniz, Ferman Toprak, Utku ve Yaşar İpek gibi isimlere vokallik yaptı.

Demet Akalın'ın albüm lansmanında solo performans sergilerken Erdem Kınay'la tanıştı. Kınay, proje albüm yapacağını söyledi ve Özbey'e demo kaydı yaptı.



2012 yılında Kınay'ın çıkardığı proje albümünde 'Duman' şarkısına eşlik etti ve şarkı büyük kitlelere ulaşmayı başardı.



2013 yılında Kınay'ın ikinci albümü olan Proje 2'de 'Helal Ettim' şarkısını seslendirdi. Kınay ile yaptığı şarkılar ses getirince solo albüm yapmaya karar verdi.



Temmuz 2015 yılında Özbey'in ilk albümü 'Yaş Hikayesi' piyasaya sürüldü. Albümün çıkış şarkısı da sözleri Deniz Erten, müziği Erdem Kınay'a ait olan 'Yaş Hikayesi' oldu.

Şarkı Türkiye resmî listesinde iki numaraya kadar yükselmeyi başardı. Albümün ikinci video klibi ise 'Topsuz Tüfeksiz' şarkısına çekildi.

Merve Özbey 2021 yılında uzun bir aradan sonra 'Yerle Yeksan' adında bir single çıkardı.



