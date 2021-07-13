Metin Hara kimdir? (Metin Hara'nın kitapları)

13.07.2021 - 17:10
14 Haziran 1982'de doğan Metin Hara İstanbul Üniversitesi'nde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümünde eğitim hayatını tamamladı.
Enerji ve tedavi çalışmalarına ağırlık veren Metin Hara 2000 yılından itibaren insanların yaşamlarını dönüştürebilmesi için seminerler ve bireysel seanslar yapmaya başladı.
2007 yılında ''Dinle Neyden'' adlı filmin başrol oyuncularından biri olarak 2008'de Uluslararası Ankara Film Festivalinde en iyi genç yetenek ödülüne layık görüldü.
2014 yılında ''Aşkın İstilası'' üçlemesinin 1. kitabı olan "Yol" kitabını çıkartan Metin Hara kişisel gelişim türündeki kitabın ikincisi olan 'Dem'i okurlarla buluşturdu.
Yeni çıkarmış olduğu İyiliğin Hareket Hali ve İyiliğin Bilim Hali kitapları ile çok satanlar listelerine girdi. Forbes’e göre en çok kazanan Türk yazar oldu.
KİTAPLARI
Rüzgar ile Karahindiba
Invasion of Love - The Path
Aşkın İstilası - Dem
İyiliğin Bilim Hali
İyiliğin Hareket Hali
Aşkın İstilası - Yol