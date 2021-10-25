Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan kimdir?

Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan’ın evine gitmesi üzerine evin kapısının önünde tartışma yaşanmıştı.

Aktan, Deniz’e tokat atarak kıyafetini parçaladı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Özcan Deniz’in "Oğlumun kıyafetini giydir, elimi cimcikleme’ dediği, Aktan’ın ise ‘Bıktım senden’ diye bağırdığı duyuluyor.

FEYZA AKTAN KİMDİR?



Feyza Aktan, 1992 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Antalyalı olan Aktan, 8 Mart 2018'de bir yıldır birlikte olduğu Özcan Deniz ile dünya evine girmişti.

Nikah masasına oturduklarında bebek bekleyen çiftin oğulları Kuzey, 30 Nisan 2018 tarihinde dünyaya geldi. Oğlunun ilk fotoğrafını sosyal medya üzerinden paylaşan Deniz, “Geldi mucizem, tarifi zor duygular içindeyim” sözleriyle duygularını ifade etmişti.

2019 yılında Özcan Deniz ile olan evliliğini bitiren Feyza Aktan, bir süredir Özcan Deniz'in kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılandığı davayla gündemde yer alıyor.

VELAYET DAVASI



Özcan Deniz'in, Feyza Aktan'a 3 yaşındaki oğlu için açtığı velayet davasının dördüncü duruşması da 22 Ekim'de görüldü.



Duruşmada Özcan Deniz’in kız kardeşi Sibel Semerci ile Feyza Aktan’ın annesinin de aralarında olduğu 3 tanığın dinlendiği öğrenildi.



Yaklaşık 2 saat süren duruşma çıkışı, Feyza Aktan’ın avukatı, "Dosya karara çıkmadı arkadaşlar, 14 Aralık’a kaldı. 14 Aralık’ta karar celsesi olacak. Tanıkların dinlenmesi bitti, inşallah o gün haklı ve doğru bir karar çıkacak" dedi.

FEYZA AKTAN'IN ÖZCAN DENİZ'E VURDUĞU ANLAR KAMERADA

