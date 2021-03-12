Şarkıcı Kubat kimdir, Kubat kaç yaşında ve nereli?

Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olan Kubat internette en çok aranan ismlerden biri oldu. Şarkıları ve kendine has yorumuyla Türkiye'de sayısız albüme imza atan sanatçının hayatı hayaranları tarafından çokca merak ediliyor.  Peki Kubat kaç yaşında ve nereli, gerçek ismi nedir?  İşte Kubat hakkında merak edilenler...

12.03.2021 - 10:40 | Son Güncelleme : 12.03.2021 - 11:47

Şarkıcı Kubat kimdir, Kubat kaç yaşında ve nereli?

Sanat yaşamında soyadını kullanan sanatçı Kubat, 1974 yılında Belçika'nın Anvers kentinde dünyaya geldi. Gerçek ismi Ramazan Kubat olan sanatçı 47 yaşında.

Ailesi Belçika'ya Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinden göç etti. Amcası Kur'an ezberi hafız olan sanatçının bir diğer amcası Şemsettin Kubat ise şairdir.

Beşinci yaş gününde babasının hediye aldığı curayla müziğe ilk adımını atan Kubat, Belçika'da kilise ayinlerinde ilahi de okumuştur. Müzik hayatına Belçika'da başlamıştır.

Güçlü sesi ve kendisine has yorumuyla adindan söz ettirmeye başlayan Kubat, 1995 yilinda istanbul’a gelerek kendi adini taşiyan ilk albümünü çıkardı.

Bati müziği eğitimi almasına rağmen Türk halk Müziğine olan sevdasını modern bir yorumla birleştiren şarkıcı, bu mirası korumanın yanı sıra özgün çalışmalarıyla da dinleyicilerini etkiledi.

Şarkıcı Kubat, kendisini doğu ile batı müziğini birleştirecek bir misyoner olarak tanımlamaktadır.

KUBAT'IN ALBÜMLERİ


1996: Kubat﻿
1997: Bugün
1999: Bir Ayrılık, Bir Yoksulluk Bir Ölüm
2000: Arşiv 1-2-3
2003: Lokman
2005: Yare Doğru
2008: Kubat 2008
2010: İnce İnce
2013: İyi Olacaksın
2016: Al Ömrümü
2018 Türküyüz

UNUTULMAZ (EROL BÜYÜKBURÇ)

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