Serdar Dursun kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında deplasmanda Letonya'yı 90+9. dakikada Burak Yılmaz'ın penaltı golüyle 2-1 yendi.

Fenerbahçe forma giyen Serdar Dursun, karşılaşmanın 65. dakikasında Orkun Kökçü'nün yerine oyuna dahil oldu.

Dursun, böylece A Milli Takım formasıyla ilk maçına Letonya karşısında çıktı.



Serdar Dursun, 75. dakikada Letonya karşısında durumu 1-1 yapan golü de atarak Milli Takım kariyerindeki ilk golünü attı.

SERDAR DURSUN KİMDİR?



Serdar Dursun, 19 Ekim 1991'de Almanya'nın Hamburg şehrinde dünyaya geldi. Futbola Billstedt'in altyapısında başlayan Dursun, 2005'te Concordia Hamburg'a katıldı ve burada geçirdiği 3 senenin ardından Hannover 96 akademisine katıldı.

Türkiye'ye Eskişehirspor formasıyla dönen 1.90'lık forvet Türkiye'de beklediğini bulamadı.



Eskişehirspor'da iki, kiralık forma giydiği Şanlıurfaspor'da beş maça çıkan Türk oyuncu, 2013'te Denizlispor'da golle tanıştı. 16 maçta 2 gol atan Serdar'ın bir sonraki durağı Fatih Karagümrük oldu.



Karagümrük'te geçirdiği 2 sezonda 70 maça çıkan ve 19 gol, 1 asistle skora katkı sağlayan tecrübeli oyuncu, 2016'da Almanya'ya dönüş yaptı.



Greuther Fürth'te 64 maça çıkan ve 15 gol, 5 asistle oynayan Serdar Dursun, 2018'de kariyerinin en iyi dönemlerini geçireceği Darmstadt 98'e 350 bin Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. İlk sezonunda 36 maça çıkan ve 19 gol, 6 asist kaydeden 29 yaşındaki forvet, ikinci sezonunda zirveye çıktı.



2020/21'de Bundesliga 2’de oynadığı 33 maçta 27 gol atarak gol kralı olan Serdar Dursun, sözleşmesinin sona ermesiyle takımdan ayrıldı.

Kariyerine Fenerbahçe'de devam eden Serdar Dursun, santrafor olarak oynuyor.



Profesyonel kariyerinde 198 maça çıktı ve 80 gol, 30 asistle skora katkı sağladı.