Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi evleniyor (Mohammed Alsaloussi kimdir?)

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evleneceği haberlerini ilk olarak katıldığı bir televizyon programında doğrulayan Şeyma Subaşı, daha sonra konuya ilişkin instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.

"ÇOK HEYECANLIYIM"

"Düğün için yapılacaklar listesi... Önce konuklar... Aman Tanrım, çok heyecanlıyım! "ifadelerini kullandı.

"BİZİM HİKAYE ÇOK UZUN"

Şeyma Subaşı katıldığı bir televizyon programında şu açıklamalarda bulunmuştu;

Subaşı, "3 ay 10 gündür birlikteyiz. Çok güzel gidiyor, bizim hikaye çok uzun. Ailem benim mutluluğumla zaten mutlu olan insanlar. Tanıştıktan sonra da 'Şeyma nasıl bir çocuk bu küçücük' dediler. 25 yaşında zannediyorlar ama 36 yaşında" şeklinde konuştu.

MOHAMMED AL SALOUSSİ KİMDİR?



36 yaşında olan ve Mısırlı bir şeyhin oğlu olan iş insanı Muhammed Al Saloussi'nin, Mısır'da yatırımcılık işiyle uğraştığı biliniyor.



ABD'nin Florida eyaletindeki aile şirketi Alsaloussi Holding'te yöneticilik yapan Al Saloussi'nin adına kayıtlı 11 şirket bulunuyor fakat hiçbirinin ulaşılabilir bir internet adresi ya da hangi sektörde faaliyet gösterdiğine dair bilgi bulunmuyor.



2020'de yayınlanan 'En Zengin Araplar' listesinde 18'inci sırada yer alan Al Saloussi'nin yıllık geliri, 1.2 milyar dolar olarak açıklandı.