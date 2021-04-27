Survivor Seda Ocak kimdir? (Seda Ocak kaç yaşında ve nereli?)

Survivor 2019 yarışmacısı Seda Ocak, Acun Ilıcalı'nın Survivor 2022 All Star için teklif götürdüğü isimlerden biri oldu. Peki Survivor Seda Ocak kimdir, kaç yaşında ve nereli?

27.04.2021 - 17:01

Survivor Seda Ocak kimdir? (Seda Ocak kaç yaşında ve nereli?)

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SEDA OCAK KİMDİR?

Eski yarışmacılardan Sema Aydemir’in ikizi olan Seda Ocak, 34 yaşında ve aslen Bursalıdır.

Eski milli atlet ve antrenör olan başarılı sporcunun iki çocuğu vardır.

Bursa Kız Lisesi’nden mezun olan Seda Ocak, sırasıyla anaokulu öğretmenliği ve spor yönetimini bitirdi.

Rumeli Üniversitesi'nde S.K.S. daire başkanlığında spor danışmanlığı yapmakta olan Seda,  Spor hayatına 10 yaşında atlet olarak 100 metre engelli olarak başladı.

Seda Ocak kendisini şöyle anlatıyor,

"Atletizme Sema ile birlikte başladık sonra branşlarımızı seçtik. Ben 100 metre engelli koşucuyum. 2003 yılında evlendikten sonra sporu bıraktım. Survivor'a hazırlık aşamasında günde 2 antrenman yaptık. Zorlandık ama değdi. Gözümün kara olmasının parkurlarda işe yarayacağını düşünüyorum. Canım tatlı değildir, hırsıma da güveniyorum."

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