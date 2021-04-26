Survivor yarışmacısı Anıl Berk Baki kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Acun Ilıcalı'nın Survivor All Star 2022 için teklif götürdüğü isimlerden biri de Survivor 2018'e Gönüllüler takımından katılan  Anıl Berk Baki oldu. Peki Survivor 2018 yarışmacısı Anıl Berk Baki kimdir, kaç yaşında ve nereli?

26.04.2021 - 16:34 | Son Güncelleme : 26.04.2021 - 18:02

Survivor yarışmacısı Anıl Berk Baki kimdir, kaç yaşında ve nereli?

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ANIL BERK BAKİ KİMDİR?

1991 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Anıl Berk Baki lise eğitimini Galatasaray lisesinde tamamladı.

Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim Bölümü mezunu Anıl Berk Baki Yelken sporu ile ilgilenmektedir aynı zamanda milli sporcudur.

Crossfit antrenörü olarak spor yaşantısını sürdüren 30 yaşındaki survivor yarışmacısı,  Yelken ve crossfit dışında uzun süre amerikan futbolu, voleybol ve atletizm ile ilgilenmiştir.

KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

30 yaşındaki Survivor 2018 yarışmacısı Anıl Berk Baki, baba tarafından aslen Trabzon’ludur.

TEK İSİM OLMUŞTU

survivor 2018'e Gönüllüler takımından katılan ve "Sadece çıkar yarışırım, galibiyet arkamdan gelir" sloganıyla dikkat çeken Anıl Berk Baki, başlangıçtaki Gönüllüler takımı içinde Kıbrıs'a gitmeyi başaran tek isim olmuştu.

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