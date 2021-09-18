Yalancı dizisinin Deniz'i Burçin Terzioğlu kimdir?

Poyraz Karayel dizisi Ayşegül karakteriyle kariyerindeki zirveyi yakalayan oyuncu Burçin Terzioğlu, yeni projesiyle ekranlara döndü.

Ünlü oyuncu, iki insanın bir araya gelmesiyle karmaşıklaşan bir olay örgüsünün işleneceği dizide, Deniz Sungur karakterini canlandıracak.

DENİZ SUNGUR KİMDİR?



Yasemin'in kardeşi ve Murat'ın eski eşi olan Deniz, edebiyat öğretmenidir. Aynı zamanda başına buyruk, savaşçı, mücadeleden korkmayan, inatçı bir kişiliği var.

BURÇİN TERZİOĞLU KİMDİR?



9 Mart 1980'de İstanbul'da dünyaya gelen Burçin Terzioğlu, oyunculuk kariyerine çocukluk yıllarında yer aldığı sinema filmleriyle başladı.

Mahallenin Muhtarları dizisinde hayat verdiği 'Simge' karakteriyle ilk defa TV izleyicisinin karşına çıkan Terzioğlu, ardından sırasıyla 'Kınalı Kar', 'Kadın İsterse', 'Fırtına', 'Ey Aşk Nerdesin', 'Ezel', 'Merhamet', 'Kurşun' dizilerinde oynadı.

Ayşegül karakteriyle rol aldığı 'Poyraz Karayel' dizisinde 3 sezon boyunca birçok üniversite tarafından En İyi Kadın Oyuncu ödüllerine layık bulundu.



'Hakan: Muhafız'da 'Rüya' karakterini canlandıran Burçin Terzioğlu, 2019 yılında vizyona giren 'Güzelliğin Portresi' isimli gerilim türündeki sinema filminde 'Nisan"'karakteriyle başrolde yer aldı.



Son olarak, kadın cinayetlerini konu edinen 'Hükümsüz' dizisinde 'Esma' karakterini canlandırdı.

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