Yeni MHK Başkanı Sabri Çelik kimdir? (Sabri Çelik kaç yaşında ve nereli?)

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yeni MHK başkanının Sabri Çelik olduğunu açıkladı. Peki Sabri Çelik kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Haberler - ntv.com.tr 20.04.2022 - 09:11 | Son Güncelleme : 20.04.2022 - 10:01

Yeni MHK Başkanı Sabri Çelik kimdir? (Sabri Çelik kaç yaşında ve nereli?)

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TFF yeni Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanını açıkladı.

MHK Başkanlığı'na Sabri Çelik getirildi.

Bu haberin ardından Yeni MHK Başkanı Sabri Çelik'in hayatı merak edildi.

SABRİ ÇELİK KİMDİR?

Sabri Çelik, 1959 yılında İstanbul'da doğdu. Uzun yıllar 1. Lig'de hakemlik yapan Sabri Çelik, UEFA organizasyonlarında birçok defa gözlemcilik görevini üstlendi.

Asıl mesleği öğretmenlik olan Çelik daha önce 2004-2005 ve 2019 yıllarında da MHK başkanlığı yaptı.

Sabri Çelik aynı zamanda eski MHK başkanları Bülent Yavuz ve Hilmi Ok dönemlerinde kurul içinde yer aldı.

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