Yetkin Dikinciler: Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın İshak Reis'i (Yetkin Dikinciler kimdir?)

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi kadrosunda yer alan Yetkin Dikinciler İshak Reis’e hayat veriyor.

Dizide İshak Reis, Türk denizciliğinin gelişmesine katkı sağlayan Barbaros kardeşlerin en büyüğüdür.

YETKİN DİKİNCİLER KİMDİR?



15 Ağustos 1969'da İstanbul'da dünyaya gelen Yetkin Dikinciler pek çok dizi, film ve tiyatro oyununda rol aldı.

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda Tiyatro bölümünü bitiren Dikinciler, Babam ve Oğlum filmindeki rolüyle ünü yakalamıştır. Ünlü oyuncu, Aslı Orcan ile evlidir ve Lal isminde bir kız çocuğu var.



YETKİN DİKİNCİLER DİZİLERİ VE FİLMLERİ



Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı (2021-) - İshak Reis



Yeşilçam (2021) - Reha



Menajerimi Ara (2020) - kendisi



Merhaba Güzel Vatanım (Batı İstanbul Vakfı) (2019)



Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu (Dijital Yapım Evi) (2019)



Bahtiyar Ölmez (2017-2018) - Rıfat Çakar/Bahtiyar Ölmez



Her Şey Mümkün (2017) - İbrahim/Selim



Nadide Hayat (2015) - Kaptan Yusuf

Kızım İçin (2013) - Tuncer



Muhteşem Yüzyıl (2014) - Kara Ahmed Paşa



Umut Üzümleri (Rönesans Film) (2013) - Ozan



Merhaba Hayat (2012) - Sinan



Bizim Yenge (2011) - Adem