Yetkin Dikinciler: Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın İshak Reis'i (Yetkin Dikinciler kimdir?)

Ekranların merakla takip edilmeye başlanan dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Dizide 'İshak Reis' karakterine Yetkin Dikinciler hayat veriyor. Peki Yetkin Dikinciler kimdir, kaç yaşında ve nereli?

ntv.com.tr 17.09.2021 - 17:46

Yetkin Dikinciler: Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın İshak Reis'i (Yetkin Dikinciler kimdir?)

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Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi kadrosunda yer alan Yetkin Dikinciler İshak Reis’e hayat veriyor.

Dizide İshak Reis, Türk denizciliğinin gelişmesine katkı sağlayan Barbaros kardeşlerin en büyüğüdür.

YETKİN DİKİNCİLER KİMDİR?

15 Ağustos 1969'da İstanbul'da dünyaya gelen Yetkin Dikinciler pek çok dizi, film ve tiyatro oyununda rol aldı.

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda Tiyatro bölümünü bitiren Dikinciler, Babam ve Oğlum filmindeki rolüyle ünü yakalamıştır. Ünlü oyuncu, Aslı Orcan ile evlidir ve Lal isminde bir kız çocuğu var.

YETKİN DİKİNCİLER DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı (2021-) - İshak Reis

Yeşilçam (2021) - Reha

Menajerimi Ara (2020) - kendisi

Merhaba Güzel Vatanım (Batı İstanbul Vakfı) (2019)

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu (Dijital Yapım Evi) (2019)

Bahtiyar Ölmez (2017-2018) - Rıfat Çakar/Bahtiyar Ölmez

Her Şey Mümkün (2017) - İbrahim/Selim

Nadide Hayat (2015) - Kaptan Yusuf

Kızım İçin (2013) - Tuncer

Muhteşem Yüzyıl (2014) - Kara Ahmed Paşa

Umut Üzümleri (Rönesans Film) (2013) - Ozan

Merhaba Hayat (2012) - Sinan

Bizim Yenge (2011) - Adem

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