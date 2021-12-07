Yiğit Kirazcı kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Ünlü oyuncu Pınar Deniz (28), 'Aşkın Kıyameti' filminin setinde tanıştığı Yiğit Kirazcı (38) ile arkadaşlığının aşka dönüştüğünü açıkladı.

Hayatı ve kariyeri ile dikkat çeken Yiğit Kirazcı'nın yaşamı merak edildi.

YİĞİT KİRAZCI KİMDİR?

Yiğit Kirazcı, 1983 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Burhaniyeli olan Kirazcı, Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklam Bölümü mezunudur.



Üniversite yıllarında modellik yapan ve reklamlarda oynayan Kirazcı, oyunculuk eğitimi aldı. Güllerin Savaşı, Seviyor Sevmiyor dizileri ile dikkatleri üzerine çekti.

38 yaşındaki oyuncu başrollerinde yer aldığı "Baba Nerdesin Kayboldum" filmiyle büyük bir başarıya imza attı. Uluslararası Milano Film Festivali’nde "Yabancı Film" kategorisinde "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülüne layık görüldü.

50m2 dizisinde 'Yakup' karakterine hayat veren oyuncu 2020'de Çatı Katı Aşk dizisindeki 'Demir Yılmaz' karakterini canlandırdı.

Ardından çeşitli sinema filmleri ve dizilerde rol alarak adından sıkça söz ettiren oyuncu şu sıralar ekranlarda yayınlanan 'Evlilik Hakkında Her Şey' dizisinde rol alıyor.