Ramazan tesbih ve zikirleri 2025: Ramazan ayında çekilecek tesbihler ve zikirler neler? Tesbih ve zikirler ne zaman çekilmeli?

İbadet ayı Ramazan geldi ve eller semaya açılarak dualar edilme başlandı. Öte yandan Ramazana özel çekilecek tesbihler ve zikirler de İslam aleminde ilgi görüyor. Namazların ardından yapılan tesbihlerin ve zikirlerin yanı sıra 29 gün sürecek olan Ramazan ayına özel çekilecek tesbihler ve zikirler bulunuyor. 2025 Ramazanda çekilecek zikirler ve tesbihler.



RAMAZAN AYINDA ÇEKİLECEK TESBİHLER VE ZİKİRLER



Tesbihler ve zikirler sadece Ramazan ayında değil diğer günlerde de bolca dile getirilebilir. Zikir, her zaman, her yerde, her hâlde sayısızca yapılabilir bir ibadettir. Bu sebeple “Allah’ı anmak, en büyük ibadet” olarak tarif edilir Kur’an-ı Kerim’de. Zikir, Allah’ı unutmamak, hep hatırda tutmak demektir. Birbirinden anlamlı ve faziletli tesbih ve zikirler şöyle:



Tesbihler



Ya Erhamerrahimin / Ey merhametlilerin en merhametlisi / Ramazan’ın 1-10. günleri / İstenilen sayıda

Ya Gaffarez Zünüb / Ey günahları bağışlayan / Ramazan’ın 11-20. günleri / İstenilen sayıda

Ya Atikarrikab / Ey iyileri azaptan kurtaran / Ramazan’ın 21-30. günleri / İstenilen sayıda

La havle vela kuvvete illa billah / Güç ve kuvvet yalnızca Allah’tandır / Pazartesi / 1.000

Cezallahü anna Muhammeden / Peygamberimiz için salavat / Salı / 100

Estağfirullahel Azıym ve etübü ileyh / Af ve mağfiret dilemek / Çarşamba / 1.000

Sübhanallahi vebihamdihi / Allah’ı tesbih ve hamd etmek / Perşembe / 1.000

Allah / Cuma / 1.000

La İlahe İllallah / Tevhid / Cumartesi / 1.000

Ya Hayyü ya Kayyüm / Ey diri ve her şeyi ayakta tutan / Pazar / 1.000



Zikirler



La İlahe İllallah / Allah’tan başka ilah yoktur. / 100

Estağfirullahel Azim / Ey yüce Allah, senden af diliyorum / 100

Subhanallahi velhamdulillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber / Sen bütün eksiklerden uzaksın. Bütün hamdü senalar sanadır. Allah’tan başka ilah yoktur, Allah büyüktür / 100

Allahummerham ummete Muhammed / Allah’ım, Muhammed ümmetine merhamet eyle / 100

Allahummağfir ummete Muhammed / Allah’ım, Muhammed ümmetini affet / 100

Hasbunallahu ve ni’mel vekil / Allah bize yeter, O ne güzel vekildir / 33

Allahumme inneke afuvvun, tuhibbul afve, fa’fu anna / Allah’ım, affedicisin, affı seversin, bizleri de affeyle / 11

Rabbigfir verham ve ente hayrur rahimin / Rabbim, affet ve merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın / 11

Allahummesrah sudurena ilel imani vel islam / Allah’ım, kalplerimizi iman ve İslam’a aç / 11

Allahumme einni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetike / Allah’ım, seni zikretmede, şükretmede ve güzel ibadet etmede bana yardım et / 11