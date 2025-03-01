Ramazan tesbihleri ve zikirleri 2025: Ramazan ayında çekilecek tesbihler ve zikirler neler? Tesbih ve zikirler ne zaman çekilmeli?
Onbir ayın sultanı Ramazan'da oruçlar tutulup dualar edilirken Müslüman alemi çekilecek tesbih ve zikirleri de sorguluyor. Ramazan ayının 1. ile 10. günleri arasında, ‘’Ey iman edenlerin rahmetlisi’’, 11. ile 20. günleri arasında, ‘’Ey günahları bağışlayan’’, 21. ile 30. günleri arasında, ‘’Ey iyileri koruyan’’ tesbihi çekiliyor. Zikirde ise ''La İlahe İllallah'' en faziletki söz olarak öne çıkıyor. Mübarek Ramazan ayı tesbih ve zikirleri...
İbadet ayı Ramazan geldi ve eller semaya açılarak dualar edilme başlandı. Öte yandan Ramazana özel çekilecek tesbihler ve zikirler de İslam aleminde ilgi görüyor. Namazların ardından yapılan tesbihlerin ve zikirlerin yanı sıra 29 gün sürecek olan Ramazan ayına özel çekilecek tesbihler ve zikirler bulunuyor. 2025 Ramazanda çekilecek zikirler ve tesbihler.
RAMAZAN AYINDA ÇEKİLECEK TESBİHLER VE ZİKİRLER
Tesbihler ve zikirler sadece Ramazan ayında değil diğer günlerde de bolca dile getirilebilir. Zikir, her zaman, her yerde, her hâlde sayısızca yapılabilir bir ibadettir. Bu sebeple “Allah’ı anmak, en büyük ibadet” olarak tarif edilir Kur’an-ı Kerim’de. Zikir, Allah’ı unutmamak, hep hatırda tutmak demektir. Birbirinden anlamlı ve faziletli tesbih ve zikirler şöyle:
Tesbihler
Ya Erhamerrahimin / Ey merhametlilerin en merhametlisi / Ramazan’ın 1-10. günleri / İstenilen sayıda
Ya Gaffarez Zünüb / Ey günahları bağışlayan / Ramazan’ın 11-20. günleri / İstenilen sayıda
Ya Atikarrikab / Ey iyileri azaptan kurtaran / Ramazan’ın 21-30. günleri / İstenilen sayıda
La havle vela kuvvete illa billah / Güç ve kuvvet yalnızca Allah’tandır / Pazartesi / 1.000
Cezallahü anna Muhammeden / Peygamberimiz için salavat / Salı / 100
Estağfirullahel Azıym ve etübü ileyh / Af ve mağfiret dilemek / Çarşamba / 1.000
Sübhanallahi vebihamdihi / Allah’ı tesbih ve hamd etmek / Perşembe / 1.000
Allah / Cuma / 1.000
La İlahe İllallah / Tevhid / Cumartesi / 1.000
Ya Hayyü ya Kayyüm / Ey diri ve her şeyi ayakta tutan / Pazar / 1.000
Zikirler
La İlahe İllallah / Allah’tan başka ilah yoktur. / 100
Estağfirullahel Azim / Ey yüce Allah, senden af diliyorum / 100
Subhanallahi velhamdulillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber / Sen bütün eksiklerden uzaksın. Bütün hamdü senalar sanadır. Allah’tan başka ilah yoktur, Allah büyüktür / 100
Allahummerham ummete Muhammed / Allah’ım, Muhammed ümmetine merhamet eyle / 100
Allahummağfir ummete Muhammed / Allah’ım, Muhammed ümmetini affet / 100
Hasbunallahu ve ni’mel vekil / Allah bize yeter, O ne güzel vekildir / 33
Allahumme inneke afuvvun, tuhibbul afve, fa’fu anna / Allah’ım, affedicisin, affı seversin, bizleri de affeyle / 11
Rabbigfir verham ve ente hayrur rahimin / Rabbim, affet ve merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın / 11
Allahummesrah sudurena ilel imani vel islam / Allah’ım, kalplerimizi iman ve İslam’a aç / 11
Allahumme einni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetike / Allah’ım, seni zikretmede, şükretmede ve güzel ibadet etmede bana yardım et / 11
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