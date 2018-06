Yaşadığı büyük ekonomik sıkıntılardan sonra bisikletiyle yollara düşen Arjantinli futbolsever San Juan, Brezilya'daki 2014 Dünya Kupası'ndan sonra 2018'de de Arjantin'i desteklemek için Rusya'ya ulaştı.



Tam 5 yıldır yollarda olan San Juan, 80 bin kilometreyi geride bıraktı ve 37. ülkesini geçti. Güney Amerika, Orta Amerika ve Kuzey Amerika'nın ardından uçakla Avrupa'ya geçen Arjantinli, İspanya'dan başlayan Avrupa yolculuğu sonrasında Rusya'ya ulaştı. Gönül verdiği Arjantin'i, Rusya'da takip ediyor. San Jaun'ın bir sonraki hedefi ise Katar'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası.



Arjantin'in peşinde Dünya Kupalarına doğru pedal çeviren San Juan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dünyada çok mutlu ve iyi insanlar var, hayat sadece paradan ibaret değil. Bence imkansız diye bir şey yoktur, çok istemek vardır." ifadelerini kullandı.



Çok az miktarda bir parayla ve gittiği ülkelerdeki insanların yardımı ile bu yolculuğuna devam ettiğini belirten Arjantinli, "Rusya'ya geliş amacım insanlara şunu göstermek, 'İnsan istediği zaman her şeyi gerçekleştirebilir.' Her şeyi yapabilir." dedi.



Arjantinli taraftar, bu yolculuğuna nasıl başladığını ise şöyle anlattı:



"Her şey bir ekonomik krizle başladı. Arjantin'deki ekonomik krizden sonra işimi, evimi, arabamı kaybettim. Bu olan bitenlerden sonra ailemle konuştum ve böyle bir yolculuğa çıkacağımı belirttim. 15 gün bisikletle seyahat edeceğimi söylemiştim. Bu seyahatim sırasında çok fazla aile tanıdım ve hepsi mutluydu. Bu insanlar bana çalışmak ve para dışında da bir hayat olduğunu gösterdi. O yüzden bu aileleri tanıdıktan sonra yolculuğumu daha fazla uzatma kararı verdim. Bu insanların giyecek giysileri bile yok ama herkesten çok daha mutlulardı."



Brezilya'daki Dünya Kupası'nda yaşanan ortamın tadını aldıktan sonra Rusya'ya gelmeyi kafasına koyduğunu aktaran 42 yaşındaki taraftar, "Kısmet olursa bir sonraki Dünya Kupası olan Katar'da da Arjantin'i destekleyeceğim." dedi.



Messili Arjantin'in Dünya Kupası'na ulaşmasını tüm kalbiyle isteyen San Juan, "Bir Arjantinli olarak Messi'nin ve Arjantin'in Dünya Kupası'nı kazanmasını canı gönülden isterim. Ama bir futbolsever olarak her zaman bu turnuvaları kazanan takımlar aile olmayı becerebilen takımlar oluyor. Benim isteğim de birlik olmuş, aile olmuş bir takımın şampiyon olması." ifadelerini kullandı.



GÖZ YAŞARTAN HİKAYELER

Bu uzun yolculukta başına sayısız farklı olayın geldiğine değinen Arjantinli taraftar, bisikletinin önünde yer alan oyuncağın hikayesini şu sözlerle anlattı:



"Bisikletimin önünde duran oyuncağın ismi Emilio, onun çok ilginç bir hikayesi var. İtalya'da bir ailenin yanında 2 ay kaldım. O aile trafik kazasında 6 yaşındaki oğulları Emilio'yu kaybetmişti. Evden ayrılırken, evin annesi bana bu oyuncağı verdi ve 'Oğlumun dünyayı tanıma şansı olmayacak ama bu oyuncağın olacak. Lütfen bu oyuncağı yanına al.' dedi. O gün bugündür, oyuncak Emilio da benimle beraber. Bazen çok yorulduğum zamanlar oluyor ama en azından Emilio için bunu yapmam gerek diyorum ve yoluma devam ediyorum. İnsanlar sürekli kendilerine hedef koymaları gerek, bu hedefi koydukça başaracaklarına inanıyorum."



San Juan, Amazon ormanlarında çadırda yaşadığını ve orada vahşi hayvanların saldırılarından da kaçmak zorunda kaldığını anlattı.



Arjantinli taraftar, Rusya'dan sonra ise Türkiye ve Suriye üzerinden geçerek yolculuğuna devam edeceğini de sözlerine ekledi.