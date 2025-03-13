1,4 milyon yıllık: Batı Avrupa'daki en eski insan kalıntısı bulundu

İspanya'nın kuzeyindeki Burgos kentine bağlı Atapuerca bölgesinde 1,1 ila 1,4 milyon yıllık olduğu belirtilen, Batı Avrupa'nın en eski insan kalıntısı bulundu.

Atapuerca'da çalışan İspanyol bilim insanlarının Nature dergisinde yayımlanan makalesinde, 1,1 ila 1,4 milyon yıl öncesine ait olduğu vurgulanan yüz kemikleri fosilinin, Avrupa'da ‘Homo affinis erectus’ olarak sınıflandırılan yeni bir insan türüne karşılık geldiği bildirildi.



Bilim insanları bu bulgunun erken Pleistosen döneminde Batı Avrupa'da en az iki türün bulunduğunun göstergesi olduğunu kaydetti.

Bu zamana kadar Batı ve Orta Avrupa'daki en eski insan türünün ‘Homo antecessor’ olarak bilindiği, yeni buluşla Avrupa kıtasına ulaşan ilk türün ‘Homo affinis erectus’ olduğu ifade edildi.