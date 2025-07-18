1,5 milyon yıllık buzda saklı şifre: Bilim insanları en büyük sırrı çözüyor

Bilim insanları, geçmiş ve gelecek arasında yeni bir bağlantı kurmaya çok yakın.

1,5 milyon yıldan daha eski olan bir buz çekirdeği, bilim insanlarının Dünya'nın iklimi hakkında hayati bilgileri ortaya çıkarmak için eritecekleri İngiltere'ye ulaştı.

Antarktika buz tabakasının derinliklerinden çıkarılan camsı silindir, gezegenin en eski buzu. İçinde, iklim değişikliği hakkında devrim yaratabilecek binlerce yıllık bilgiler barındırıyor.

BBC, değerli buz kutularını görmek için Cambridge'deki British Antarctic Survey'deki eksi 23 derecelik dondurucu odasına girdi.

British Antarctic Survey'de buz çekirdeği araştırmaları başkanı olan Dr. Thomas'a göre ekipler, 800 bin yıldan daha uzun bir süre önce karbondioksit konsantrasyonlarının doğal olarak şimdiki kadar veya daha yüksek olabileceğine dair kanıtlar bulabilir.

Bu, gezegenimiz atmosferimizde hapsolmuş ısınan gazlara tepki verirken gelecekte neler olacağını anlamalarına yardımcı olabilir.

"EN HEYECAN VERİCİ SORULARDAN BİRİ"

Buzun Dünya'nın çok daha büyük bir bölümünü kapladığı sıcak dönemlerden soğuk buzul dönemlerine geçiş her 41 bin yılda bir gerçekleşirken, bu geçiş aniden 100 bin yıla çıktı. Dr. Thomas'a göre bu değişimin nedeni iklim bilimindeki “en heyecan verici çözülmemiş sorulardan” biri.

Çekirdekler, deniz seviyelerinin şimdikinden çok daha yüksek olduğu ve Antarktika'daki devasa buz tabakalarının daha küçük olduğu zamanlara ait kanıtlara sahip olabilir.

Buzdaki tozun varlığı, buz tabakalarının nasıl küçüldüğünü ve deniz seviyesinin yükselmesine nasıl katkıda bulunduğunu anlamalarına yardımcı olacak.