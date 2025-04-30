1 ayda 2’nci ölüm: ABD’de gözaltına alınan göçmen kadın hayatını kaybetti

ABD’deki Donald Trump yönetiminin göçmenlere yönelik baskısı artarken, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan Haitili bir kadının gözaltında hayatını kaybettiği açıklandı.



CBS News haber kanalının aktardığına göre, ICE yetkilileri, 44 yaşındaki Marie Ange Blaise’in cuma akşamı Pompano Beach bölgesindeki göçmen gözaltı merkezinde öldüğünü doğruladı. ICE’nin açıklamasında, kadının ölüm günü ve saatinin 25 Nisan Cuma yerel saatle 20.35 olduğu belirtildi. Kadının ölümü hakkında soruşturma başlatıldı.



UÇAĞA BİNERKEN GÖZALTINA ALINDI



ABD’li yetkililerin açıklamasına göre, Gümrük ve Sınır Muhafaza ekipleri, Blaise’i 12 Şubat tarihinde Virgin Islands’taki Henry E. Rohlsen Uluslararası Havalimanı’nda Kuzey Carolina’ya gitmek için uçağa binmek üzere olduğu sırada gözaltına aldı. Kadının geçerli bir göçmen vizesinin olmadığı anlaşılınca aynı gün hakkında “hızlandırılmış sınır dışı” kararı verildi. Blaise, bundan iki gün sonra ICE tarafından gözaltına alınmak üzere sevk edildi. Kadın, son olarak 5 Nisan’da Broward Geçiş Merkezi’ne getirildi.



ICE, kadının ölümü konusunda ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Genel Müfettişlik Ofisi ve ICE Profesyonel Sorumluluk Ofisi ile Miami’deki Haiti Konsolosluğu’na bilgilendirme yapıldığını açıkladı.



ÇİNLİ BİR KADIN İNTİHAR ETMİŞTİ



ABD’de 29 Mart’ta da sınır devriyesi tarafından vizesi bittikten sonra ülkede kalmaya devam ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Çinli bir kadının da intihar ederek hayatını kaybettiği açıklanmıştı. 52 yaşındaki Çinli kadının ölümünü Demokrat Partili Kongre üyesi Pramila Jayapal kamuoyuna duyurmuştu.



Jayapal, konuya ilişkin açıklama yaparak, Çin vatandaşı kadının ilk olarak Kaliforniya eyaletinde gözaltına alındığını, gözaltı kararının B1/B2 tipi vizesinin süresinin dolduğunun tespit edilmesi üzerine verildiğini belirtilmişti. Kadın, ardından Arizona’daki Yuma sınır devriye merkezine gönderilmiş ve burada hayatını kaybetmişti.

